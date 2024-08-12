心肌梗塞險奪命 名醫加護病房醒悟 甩油20公斤逆轉人生

「初日診所」減重專科醫師陳威龍14年前因工作忙碌又要兼顧博士論文，日夜顛倒、暴飲暴食，一年內胖了將近10公斤，在實驗室突發心肌梗塞，幸虧被學弟及時發現，緊急送醫才撿回一命。（初日診所提供）

肥胖引發心肌梗塞？曾經擔任急診醫師的「初日診所」減重 專科醫師陳威龍以自身經驗說明，這不是都市傳說。他14年前因工作忙碌又要兼顧博士論文，日夜顛倒、暴飲暴食，一年內胖了近10公斤，在實驗室突發心肌梗塞，幸好被學弟及時發現，緊急送醫撿回一命。

陳威龍回憶當時命懸一線，仍舊心有餘悸。他表示，因為長年作息紊亂跟多重壓力，35歲就與痛風為伍，尿酸數值偏高、血糖也偏高，體重也穩穩地站在80公斤以上。

陳威龍分析自己的健康狀況，分別在學生時期、婚前、攻讀博士三個階段，讓健康亮紅燈。他說，自己從小愛吃甜點蛋糕，體重直升不以為意，直到高中為了參加聯誼、追女生，開始注重外表，半年瘦身20公斤。

但陳威龍醫學院畢業進入醫院工作後，壓力大加上輪班，生活作息混亂，又經常在下班後和同事相約喝酒、吃消夜，導致體重快速反彈，猶如吹氣球 ，一口氣又胖回至82公斤。直到拍婚紗照時，才發現西裝褲穿不下，又開始減重。

「婚後有小孩就又開始管不住嘴了。」陳威龍坦言，婚後當上主治醫師，也重返校園攻讀博士，多重壓力下，不只體重直線上升，尿酸、血糖也偏高，年僅35歲就經常痛風發作。

有一天晚上，陳威龍在實驗室突發胸悶、胸痛，出現急性心肌梗塞癓兆，緊急送醫，一度發出病危通知，在加護病房住了一周，才轉至普通病房。

鬼門關前走一遭，陳威龍意識到「吃」對健康有重大影響，開始調整飲食習慣。過去早餐愛吃麵包、中餐與晚餐都要有澱粉等大量精緻碳水化合物，逐漸轉為低碳飲食；近4年來，受到初日診所院長宋晏仁影響，改為「211餐盤」，戒除精緻澱粉。

211餐盤是將餐盤分為4等份，其中蔬菜占2份，占餐盤的二分之一，蛋白質和澱粉各占一等份，各占餐盤四分之一，也就是「蔬菜：蛋白質：澱粉 ＝ 2：1：1」。

陳威龍分享，中午吃自助餐時，選擇大量青菜與雞胸肉，減少、甚至不吃米飯；晚餐時，若有門診，前一晚會請太太準備雞胸肉再搭配醫院的素食便當，補充葉菜類和蛋白質。在家吃飯時，以地中海飲食為主，如生菜沙拉佐橄欖油，攝取大量雞胸肉、魚類等優質蛋白質。

不只正餐，陳威龍指出，以往他和太太到連鎖咖啡 廳約會時，一定會點特大杯熱巧克力，現在全部改為無糖豆漿，偶爾才點杯糖分較少的卡布奇諾。