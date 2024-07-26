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竹科男工程師胖到聯誼沒人甩 意外發現代謝性脂肪肝

記者李青縈／台北即時報導
一名35歲男子屬於典型代謝性脂肪肝患者，作息不正常、壓力大下，面臨糖尿病、體檢「紅吱吱」的慘況，代謝性脂肪肝。（本報資料照片）
一名35歲男子屬於典型代謝性脂肪肝患者，作息不正常、壓力大下，面臨糖尿病、體檢「紅吱吱」的慘況，代謝性脂肪肝。（本報資料照片）

一名身材肥胖的35歲台灣竹科工程師聯誼總是坐冷板凳，肥胖不僅讓他在關係上受阻，還帶來一身病，除了患有糖尿病，體檢報告也是「紅吱吱」，不只肝臟發炎，尿酸、總膽固醇、三酸甘油脂全數超標，他下定決心減重，在營養師及醫師協助下，4個月期間甩肉20公斤，回診時還分享自己交到了女朋友。

開業家醫科主治醫師魏士航說，該名工程師來就醫時，BMI已經高達40，為重度肥胖，加上工作需要輪值夜班，導致睡眠不足、作息混亂，常常凌晨3、4點起床，6、7點又補眠。雖然該男子不菸不酒，但是飲食仍有大問題，抽屜塞滿零食，常用蘇打餅充飢、不吃正餐。再者，由於工作高壓，3年期間體重從78公斤、小腹微凸，暴增至116公斤鮪魚肚。

該名工程師早就被診斷出有高血壓與脂肪肝，但因為日常生活未受影響，因此置之不理。直到最近聯誼時，發現自己頻頻坐冷板凳，才意識到必須減重，因此前往診所檢查。沒想到檢查結果滿是紅字，肝指數GPT超過40U／L、肝臟發炎，尿酸、總膽固醇、三酸甘油脂也全數超標，就連糖化血色素也達6.9，確診糖尿病。

魏士航說，此名患者為典型的「代謝性脂肪肝」，三餐不正常、攝取高油脂、高碳水化合物的垃圾食物，導致肝臟脂質新生作用持續活化，製造出大量的新生脂肪。而壓力增加胰島素阻抗，影響甲狀腺素功能並誘發腸道菌叢失衡，促成脂肪肝生成。

魏士航表示，建議該男子採用4招改變，分別為「吃的恰當」用「211餐盤飲食法」減少碳水化合戶攝取、適當補充益生菌；「適度舒壓」每天排「me time」遠離壓力源，嘗試冥想、正念、或呼吸法練習；「睡眠充足」固定睡眠時間，避免睡前大量運動、飲食；「規律運動」增加脂肪酸氧化，減少脂肪生成與細胞損傷。

魏士航指出，經過4個月期間的飲食及運動控制，該男子減重20公斤，糖化血色素降到6.1，總膽固醇、尿酸也趨於正常，回診時還分享「交到女朋友了」。響應728世界肝炎日，他提醒，肝病早期往往無明顯症狀，一旦出現不適，可能已是肝病晚期，僅剩3至6個月的壽命。特別是合併代謝異常的肝臟患者，不僅面臨肝病危機，心血管疾病風險也會增加2倍、罹患癌症的風險則增加33%。

減重 癌症 高血壓

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