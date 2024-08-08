起立、坐下、踮腳尖 隨時隨地練腳力

重量訓練最能增肌，有氧運動幫助少，但仍有部分效果。(本報資料照片)

「看著親友揪團出去玩，自己卻只能坐輪椅，即使活到70歲也不快樂。」剛過生日的陳姓男子，感嘆地向物理治療師簡文仁說出自己失去行動力的心聲。簡文仁說，現代人普遍長壽，但卻沒有妥適地培養長壽的四大關鍵要素：「腳力、靈活度、平衡、精神力」，四大要素若都能兼具，就有足夠的「行動力」可以在晚年時好好享受人生。

●長壽健康 維持行動力是關鍵

簡文仁說，人瑞的時代來臨，未來人類的平均壽命有機會到100歲，不希望後半輩子臥床或坐輪椅，從年輕時就得開始養護「行動力」。想獲得如年輕人一般的行動力，可從腳力開始培養，下肢的行走能力需健全，如果關節 「卡卡」連起身都有困難，要自在地遊山玩水根本是天方夜譚。避免關節運作不順暢，大腿的股四頭肌一定要做好訓練，強大的股四頭肌可避免關節負擔過大，降低關節磨耗。

優質的關節，除了有強健的肌群保護，關節內的潤滑液也必須要維持，關節囊的內側具有滑膜細胞，可分泌具有潤滑效果的關節滑液，並提供關節軟骨營養，隨著年紀增長，牙口逐漸不佳，飲食難以達到均衡，也會使關節潤滑液分泌量變少。

●保養關節 強化多元攝取營養

簡文仁說，如果飲食攝取量已遠低於年輕時期，可以適度補充保健食品，想幫助增加分泌關節滑液，可補充葡萄糖胺、軟骨素、Ⅱ型膠原蛋白、蛋白聚醣，目前有產品可製作同時具有多種成分的「葡萄糖胺複方」營養品。若要幫助強化肌力，除了做股四頭肌的運動，也建議可以增加攝取蛋白質，長者的蛋白質攝取來源，可從肉類等攝取，如果牙口不好，可攝取分子較小的咪唑胜肽。

簡文仁說，咪唑胜肽是由二種以上的胺基酸結合，屬於比較細的胺基酸，人體吸收快，而咪唑胜肽化合物存在於洄游魚類體內的肌肉中，是魚類活力來源之一，人體也有咪唑胜肽，但如果能透過營養品攝取，再搭配肌力訓練，能幫助事半功倍，除此之外若有添加「咪唑胜肽化合物及維生素D」更是能同時保養肌肉，讓行動不只靈活且更有力，關節好，需要靠肌力，而關節好，就會增加靈活力。

●除了找教練 平日也能練腳力

腳的肌力訓練千萬別想得太難，簡文仁說，他的建議都是利用「地心引力」，站著的時候，向上踮腳幾次，也是訓練腳力；坐在椅子上「起身、坐下」也是訓練腿部肌力的方式；進階一些可找尋教練，做一些阻力運動，平時腿綁沙包，或是拉彈力帶，都能幫助訓練腳力。

平衡感的訓練也不用做到「金雞獨立」，而是可以維持原地踏步，或是以一個點為中心，可以往前後左右位移，再回到中心點，都是很好訓練平衡感的方式。

●因病臥床 運動助重拾健康人生

簡文仁說，腳力、靈活、平衡以及精神力是相輔相成的，當腳力、靈活、平衡的能力足夠的時候，精神就會跟著好起來，正向積極的人生價值觀，有助於後半輩子的生活有滿滿的活力。

他也提到，建立起健康長壽的四大要素「永遠不嫌晚」，即使因病臥床，重拾健康人生絕對不是不可能。在臥床期間，也能做簡單的運動，躺在床上腳抬起再放下，又或是左右擺動，都是可以開始的運動，只要開始，就能逐漸擺脫臥床的不適感，以及抑鬱的生活。