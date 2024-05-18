科技業35歲男112公斤確診代謝症候群 醫授減重攻略助改善

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35歲A男在科技業工作，因工時長、缺乏運動，導致身形肥胖。最近員工體檢結果顯示，他的空腹血糖和三酸甘油脂偏高，肝指數也異常，就醫後發現他的體重112公斤，腰圍超過100公分，血壓稍微偏高136/86mmHg，確定診斷為代謝症候群，腹部超音波檢查結果患有重度脂肪肝，透過減重 藥物控制食慾，再搭配規律運動與飲食調整，他的血糖與肝指數問題已有所改善。

台灣奇美醫院內分泌新陳代謝科主治醫師吳尚賢說明，肥胖已成為現代人重要的健康問題，盛行率逐年上升，問題不容忽視。

內臟脂肪堆積容易導致代謝症候群，造成輕微的血壓、血糖及血脂肪的異常。若不積極控制，後續可能會併發糖尿病、脂肪肝及心血管疾病 。研究數據也顯示，肥胖和退化性關節炎、胃食道逆流、不孕症、憂鬱症、睡眠呼吸中止症和癌症的發生率有相關。因此，積極的減重在尚未發生併發症的亞健康族群中有著預防勝於治療的結果，而在已有糖尿病和心血管疾病的族群中，也有改善血糖控制和降低心血管疾病風險的效果。

掌握正確方法有效應對肥胖挑戰

吳尚賢強調，減重的基本原理來自於能量的負平衡，亦即消耗的能量多於攝取的能量，一個全面的減重計畫應包含飲食控制及運動，會比單一方法效果好。

飲食上應降低能量攝取，減少高醣、高油脂的食品，增加蔬果與高纖全穀的攝取來提供飽足感，盡量避免含糖飲料和精緻甜食，民眾不妨可參考哈佛健康飲食餐盤選擇食物組成，以蔬菜水果占餐盤的二分之一，健康的蛋白質（多選擇魚肉禽肉、限制紅肉）和全穀食物各占四分之一，再搭配健康的油；運動方面則建議要達到每周150分鐘的中強度運動，如有氧運動和阻力運動兩者都對健康有顯著益處。

吳尚賢指出，減重藥物腸泌素製劑是食慾控制困難者的救星。腸泌素是由腸道分泌的賀爾蒙，除了能增加餐後胰島素分泌來改善血糖控制，也會減緩胃排空跟刺激大腦產生飽足感，幫助減少進食量。2023年的SELECT研究指出，肥胖合併心血管疾病的病人使用腸泌素製劑兩年平均可以減少9.4%體重，而且還能降低20%心血管危險事件發生率。

因此，BMI≧30kg/m2或BMI≧27kg/m2且至少有一種合併症（如高血壓、第二型糖尿病或血脂異常等）的病人，可以考慮使用腸泌素製劑，來增加減重的效果。此外，針對嚴重肥胖的病人，減重手術也是一個快速有效的方法，目前健保署核可的適應症為BMI≧37.5kg/m2，或BMI≧32.5kg/m2且合併有高危險併發症（如第二型糖尿病、高血壓、呼吸中止症候群等）。

此外，吳尚賢表示，肥胖不僅是外在美問題，更是影響健康的重要因素，而且肥胖與許多慢性疾病相關，積極改變生活型態對於肥胖病人帶來健康上的益處不言而喻。對於已經出現併發症的肥胖病人，可以透過內分泌新陳代謝科醫師評估使用減重藥物，搭配飲食調整和運動，通常有良好的效果，但藥物建議持續使用至少半年以上，停藥之後也應盡量維持調整過後的健康生活型態，才能減少復胖機會，為自己的健康保駕護航。

【本文授權轉載自NOW健康】