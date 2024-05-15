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「16蹲」掀網路挑戰潮 骨科醫急呼籲：2類人千萬別做

記者鄒尚謙／台北即時報導
骨科醫師葉文凌指出，若是為了肌力訓練，大可以透過重量訓練，並透過教練的引導，避免受傷，一般民眾沒有經過肌肉訓練，就直接猛力起立蹲下，「髕股骨關節」平時已承受人體最大的壓力，蹲下時受力再度加大。（圖／123RF）
骨科醫師葉文凌指出，若是為了肌力訓練，大可以透過重量訓練，並透過教練的引導，避免受傷，一般民眾沒有經過肌肉訓練，就直接猛力起立蹲下，「髕股骨關節」平時已承受人體最大的壓力，蹲下時受力再度加大。（圖／123RF）

「16蹲」近來在網路上相當熱門，更引起挑戰熱潮。台灣健身藝人、舞蹈老師潘若迪本日前也上傳他的挑戰影片，影片中他短時間內「連續、快速」起立蹲下16次，結束後也臉不紅、氣不喘，更說「我60歲、你可以嗎？」不過骨科醫師急呼籲「千萬不要輕易嘗試」，尤其2類人，膝關節更容受傷。

台灣開業骨科醫師盧異光表示，16蹲的快速起立蹲下對肌肉來說壓力相當大，蹲下又站起來的過程中，肌肉得要瞬間收縮到最底，起身時肌肉又要放鬆到最寬，「運動員都要經過暖身才能進行」，民眾千萬不要輕易挑戰。

盧異光指出，沒有充分暖身狀況下，民眾恐怕姿勢錯誤，導致強迫肌肉群沒有放鬆下不斷進行起立蹲下，即使平常有做肌力訓練都會受傷，何況是平時若沒有肌力訓練的人，前陣子當紅的「科目三」都造成許多民眾受傷前來求診，「16蹲」千萬要小心。

盧異光說，任何年齡層的民眾都不要「一次就挑戰16蹲」，一開始先從1、2次開始，一旦有不適症狀就趕緊停止，循序漸進做好肌力訓練再來挑戰，對關節來說也容易磨損，有些民眾韌帶不好，已有點鬆動，更要小心，千萬不要因為網路上流行，就衝去嘗試。

「2類民眾非常不適何做16蹲。」台灣運動醫學會前理事長、林口長庚醫院骨科主治醫師葉文凌說，第一類是女性，膝蓋髕骨關節容易向外傾斜，若做這項運動「對膝蓋壓力太大」，第二類則是膝蓋韌帶有受過傷的民眾，都不適合做16蹲。

葉文凌指出，若是為了肌力訓練，大可以透過重量訓練，並透過教練的引導，避免受傷，一般民眾沒有經過肌肉訓練，就直接猛力起立蹲下，「髕股骨關節」平時已承受人體最大的壓力，蹲下時受力再度加大，更容易受傷，非常不建議民眾做這樣的動作。

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