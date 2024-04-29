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斷食減重有「酮酸中毒」風險 尤其這類人別輕易嘗試

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網
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54歲蔡女士是第二型糖尿病患者，近2年改服用排糖藥，血糖控制得不錯，糖化血色素大都小於7，日前進行186斷食(每天進食控制在連續的6小時內，其他18小時不進食)，沒幾天後出現全身沒力，本以為只是肌餓虛弱，沒想到接著又出現呼吸很喘的情況，才趕快到急診就醫，確診為酮酸中毒。

SGLT2抑制劑降低血糖 還有助減少心衰竭風險及延緩腎病變惡化

台灣衛福部彰化醫院腎臟內科主任蔡旻叡表示，糖尿病用藥有很多種，其中，SGLT2抑制劑是近年新藥，其作用機轉在腎小管，可以抑制腎臟再吸收尿糖的功能，將多餘的糖從尿液排出，達到降低血糖的功效，也因此可能減重，研究還發現能夠減少心衰竭風險及延緩腎病變惡化，其單方或複方藥被視為近幾年來第二型糖尿病患者的最新夢幻藥物，服用者持續增加。

酮酸中毒導致腹痛噁心、想吐無力 有致命風險

蔡旻叡說，蔡女士斷食，空腹的時間很長，糖分來源攝取不足，但因排糖藥的藥效，腎臟仍在進行排糖，導致身體無法利用血糖產生能量，依身體的機制會改分解脂肪產生脂肪酸作為身體所需能量，脂肪酸進一步在肝臟被轉換成酮體，使得血中酮體濃度上升，造成代謝性酸中毒，即為酮酸中毒。酮酸中毒的臨床症狀為腹痛、噁心、想吐、虛弱無力，嚴重者會呼吸加快變喘、感到呼吸困難，有致命風險。

蔡旻叡指出，排糖藥不能做為第一型糖尿病患者的用藥，因為引發酮酸中毒的風險太高了。至於引發第二型糖尿病酮酸中毒，發生率大概只有1%，雖然不高，但發生的後果可能很嚴重，特色是病人的血糖數值通常不高，甚至是正常的，被稱為「血糖正常之糖尿病酮酸中毒症（Euglycemic diabetic ketoacidosis, euDKA）」。

排糖藥減重非人人見效 多喝水是關鍵

蔡旻叡說，排糖藥對於糖尿病患者有許多好處，其減重的功效更是吸引人，但不見得每個人都有效。

蔡旻叡強調，患者大都知道，服用排糖藥最重要的是要多喝水，以避免泌尿道感染，但也要關注斷食或禁食的風險，不要輕易嘗試，如果因手術之故必須禁食，也要向醫師說明，評估是否停藥或以其他降血糖藥替代。

【本文授權轉載自健康醫療網

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