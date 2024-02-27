賈玲1年內激瘦50公斤食譜曝光 醫生、營養師看了都搖頭

賈玲公開健康餐便當。（取材自微博）

41歲的中國女星賈玲為自導自演的電影「熱辣滾燙」，在短短一年內激瘦50公斤，驚人的毅力讓外界十分敬佩，也成為過完年後最火爆的討論話題。賈玲的減重 菜單成為熱搜的焦點，但多名醫生和營養師看了都搖頭，因為總熱量和營養素都不及格。

整型名醫邱浚彥提醒民眾，想要在減重的同時也能雕塑優美體態，還是得搭配均衡的飲食以及適度的運動，以免減掉脂肪也減掉健康。

賈玲透過特效和減肥前的自己對唱。（取材自微博）

賈玲過去以幽默個性還有肉肉身材為招牌，非常有觀眾緣。她為了電影「熱辣滾燙」先增重20公斤，然後再減50公斤，並且成功地練成了拳擊手的模樣，一舉創下30億人民幣票房佳績，被網友形容這是「用50公斤體重換來」。

賈玲隨後在節目中曝光她的健康便當，菜色包括糙米飯、白菜、紫高麗菜、雞胸肉、甜椒，並透露減重期間的飲食標準為少油少鹽，每天嚴格計算攝取20克油、5克鹽，而賈玲除了拳擊訓練之外，也加入跑步、跳繩，來訓練體能、增加肌耐力，同步進行全面性的阻力訓練、間歇運動HIIT等幫助增肌減脂。

由於賈玲減重的話題剛好在農曆春節熱燒，於是有關她的減重方式到底適不適當也引起醫界人士的不同看法。法喬醫美診所總院長邱浚彥也被愛美客人問到怎樣才能快速甩油，因為現在正值年後開工，很多民眾過年期間大吃大喝、酒水不忌、高糖高脂零食不離手，過完年驚覺自己胖了2、3公斤，急著想要趕緊瘦下來。

賈玲瘦下來成功穿上漂亮禮服。（取材自微博）

邱浚彥提醒，要像賈玲那樣照表操課對一般人來說非常困難，大多數人不僅難以堅持，平常需要工作的上班族也沒有多餘的時間和精力運動。許多人嘗試節食、代餐、減肥藥等等，最後卻沒有太大的成效，反而容易影響健康。

邱浚彥提醒，減重不應只依賴單一方式，即使是選擇抽脂，術後需配合適當的飲食控制及運動健身，才能讓肌肉線條更加明顯。

邱浚彥強調，如果想要雕塑優美體態，還是得搭配均衡的飲食以及適度的運動，以免減掉脂肪也減掉健康。同時，民眾應慎選合法的醫療院所，術前應先了解醫生的專業技術與案例經驗，選擇合格且能夠信任的醫療團隊，再依據個人的體態困擾與肥胖問題進行評估，對於療程有深入且正確的認知及了解，術後也要保持良好的生活習慣，搭配均衡飲食，才能達到完美的塑身效果。