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一年暴瘦50公斤 作家「大師兄」復胖求助專業

陳雨鑫
作家大師兄（中）自嘲自己「一生都在減肥」，現在決心靠體重管理，重拾第二人生。(圖／台塑生醫提供)
作家大師兄（中）自嘲自己「一生都在減肥」，現在決心靠體重管理，重拾第二人生。(圖／台塑生醫提供)

曾在殯葬業擔任接體員，後續出版「接體員大小事」、「孝子」、「火來了，快跑」、「比句點更悲傷」等書籍的作家大師兄，長年飽受體重困擾，體重破百的他，曾看到與自己體型相符的案主，手拿雞排、可樂倒在地上，卻無生命跡象，心想「我也要變成這樣嗎？」下定決心減肥，當時恰好碰上人生低潮，因此暴瘦50公斤，後續6年內體重又回到原點，如今他決定不再用過往方式減肥，盼靠體重管理重拾健康之路。

自稱「一輩子在減肥」

「我一輩子都在減肥！」大師兄說，自己體重破百公斤，是長期的飲食作息不正常導致的，對他來說，減肥不是最難，維持健康才是最難，曾經有一年，他工作過度疲勞，又遇到家人往生等因素，讓他情緒長時間處在低潮，那年他暴瘦50公斤，但很快的6年內他又回歸到破百的體重，曾經也有一段時間，他採取「激進」的減重減脂過程，讓自己變得暴躁又憔悴，雖然體重降低，但體力更差又不健康。

大師兄說，減脂減重各有門派，五花八門的網路建議不只讓人眼花撩亂，更有可能影響到身心健康，經歷過自己亂減重的過程，才決定嘗試靠他人的力量，透過健康管理協助自己減重。

大師兄說，體重管理中心馬上發現他平時「絕不吃青菜」，開始調整後，現在每餐都有蔬果，正常吃，體重卻慢慢減輕，現在雖然還沒脫離「大胖子」的行列，但至少現在綁鞋帶不會喘，並搭配重訓等運動，慢慢有感覺到身體變健康。

飲食調整後  身體數值改善

協助大師兄管理體重的醫師陳維茜表示，大師兄的飲食調整後，血糖狀況大幅改善，糖化血色素數值從10.7%降回糖尿病期前期標準6.4%，三酸甘油脂下降幅度達81.6%達到標準值，肝功能數值改善幅度皆達七成以上，回到正常狀態

陳維茜表示，健康管理除了飲食改變外，體適能指導也是輔助身體數值改善的重要關鍵。從大師兄的案例來看，不僅駝背症狀改善、肚子明顯縮進去，比起上一次激進的減脂減重手段，這一次透過有效率的運動鍛鍊肌力、改善姿勢，讓這些習慣變成生活的日常，也能讓體態維持下去。

作家大師兄（中）自嘲自己「一生都在減肥」，現在決心靠體重管理，重拾第二人生。(圖...
作家大師兄（中）自嘲自己「一生都在減肥」，現在決心靠體重管理，重拾第二人生。(圖／台塑生醫提供)

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