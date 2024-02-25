戒酒、減肥 甩掉脂肪肝帶來的「肝病三部曲」

運動可減少內臟脂肪堆積，養成運動習慣，有助逆轉脂肪肝。(圖／123R)

肝癌患者有2成是脂肪肝引起，肝臟過多脂肪堆積，會導致肝臟慢性發炎、肝臟細胞受損，小心演變成「肝病三部曲」：慢性肝病、肝硬化、肝癌。

醫師表示，肥胖是引發脂肪肝最重要因素，因此「少吃、多動」是脂肪肝患者甩油的關鍵。

脂肪肝沒症狀 恐引發肝炎

脂肪肝通常沒有症狀，若病情嚴重，恐會引發肝炎，導致病人出現全身倦怠、食欲減低、惡心及嘔吐等狀況；飲酒引起的脂肪肝，則會因為肝臟腫大、腹部膨脹而出現脹痛感。

台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會總執行長楊培銘表示，脂肪肝並非外界想像的「肝包油」，脂肪泡泡存在每個肝細胞中，不是只在肝臟外表；以超音波診斷時，會與腎臟做為對照，本來影像亮度相似，若對比愈強烈，表示脂肪肝愈嚴重。

台大醫院內科部主治醫師蘇東弘指出，肥胖是引發脂肪肝最重要的因素，其他如糖尿病患、三酸甘油脂較高的病人，或長期服用荷爾蒙、類固醇類藥物的民眾，罹患脂肪肝的機率也會上升。若BMI超過23，且肝功能出現異常時，可就醫藉由超音波檢查有無脂肪肝。

每天2罐啤酒 酒精性比率增加

脂肪肝分為酒精性、非酒精性兩大類。楊培銘表示，男性每天攝取超過30克酒精、女性超過20克，罹患脂肪肝的比率劇增，以酒精含量4%的啤酒推算，男性若每天固定喝2罐、750毫升，罹患酒精性脂肪肝的比率就會增加。

楊培銘說，非酒精性脂肪肝是「新陳代謝異常脂肪肝」的舊稱，患者特性是從未飲酒卻出現脂肪肝，臨床主要表現是肥胖，多為營養過剩導致。若以BMI區分風險等級，超過27以上罹患脂肪肝比率增加，超過35則罹病機率超過9成。

「避免罹患脂肪肝的最佳方式，即是戒酒、減肥。」楊培銘表示，目前尚無可以直接針對肝細胞脂肪發揮作用的藥物，臨床上常用治療糖尿病的降血糖藥物，如瘦瘦針等為患者減重 ，藉以改善脂肪肝，缺點是一旦停藥容易復胖，僅能作為變通方法，並不是最自然的方式。坊間流傳喝咖啡 、吃魚油就能減輕脂肪肝的說法，也缺乏科學實證，民眾不要誤信。

減重5%至10% 脂肪肝就降低

蘇東弘表示，比起挑選特定食物，患者不如「少吃一點比較有效」，只要減重5%至10%，就能有效降低脂肪肝。臨床觀察，脂肪肝患者中，約3成出現肝臟發炎，建議少吃油膩食物，肝臟發炎情況也能緩解。

確實執行「少吃、多運動」原則，是脂肪肝患者能否甩油成功的關鍵。

楊培銘表示，脂肪肝患者不是什麼都需要忌口，而是限制過油、過鹹的食物攝取量，蛋白質則可以適度食用，可比照地中海飲食，限制紅肉攝取量，但雞肉及魚肉等白肉、青菜可以多吃。