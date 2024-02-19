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睡不好就瘦不了…肥胖者容易胃酸逆流 這問題也是關鍵

NOW健康／陳曉彤 報導
(取材自NOW健康)
(取材自NOW健康)

肥胖者跟胃酸逆流息息相關，除此之外，台灣嘉義長庚醫院耳鼻喉部口腔咽喉科主任蔡明劭也特別示警，肥胖與睡眠呼吸中止症之間也存在著密切的關聯。

睡眠呼吸中止症是種常見的睡眠障礙，患者在睡眠中會經歷呼吸暫停導致身體缺氧，蔡明劭每年於臨床新診治超過800名睡眠呼吸中止症病人，他指出，肥胖者因脂肪積聚於頸部、舌頭，導致呼吸道肌肉容易狹窄、塌陷、阻塞，而引起睡眠呼吸中止症。這種狀態不僅會導致嚴重打鼾，亦會引起頭痛、疲倦、白天精神不濟等症狀，長期下來易危害患者整體健康。

不良的睡眠品質會干擾內分泌正常運作，尤其減少瘦素的產生，將增加人體對甜食、高熱量垃圾食物的渴望，進一步導致攝取過多熱量。蔡明劭提到，睡眠呼吸中止症患者在夜間難以獲得充分休息，白天又因精神不好，導致活動量與基礎代謝率下降，形成了一個熱量高攝取低消耗的惡性循環，「睡不好導致肥胖，肥胖又進一步惡化睡眠品質」。

肥胖者可觀察「內臟脂肪」是否過高！內臟脂肪又稱為內脂肪，是圍繞腹部器官的脂肪，與第2型糖尿病、高血壓、心血管疾病等多種代謝病有高度關聯性。

蔡明劭說明，肥胖者的內臟脂肪會增加腹內壓力，並擠壓胸腔呼吸的空間，加上睡夢中因呼吸道阻塞，用力吸氣時會形成呼吸道負壓，此時就猶如抽水馬達將胃酸吸入咽喉，民眾會出現咳嗽、異物感，咳嗆的狀況。

臨床上睡眠呼吸中止症病人約45%併有咽喉胃酸逆流！胃酸逆流可分咽喉胃酸逆流與胃食道逆流，前者是指胃酸跑到咽喉，患者容易咳嗽，喉嚨有異物感、呼吸不順等感覺；後者則是讓人感到灼心難受。蔡明劭提醒民眾，若疑似胃食道逆流，但治療成效不佳，也許是咽喉胃食道逆流作祟。

治療睡眠呼吸中止症，除了手術以外，蔡明劭說明，使用正壓呼吸是最立即、有效的方法，若再搭配減重，效果更佳。一般而言，患者減去5至10%的體重後，通常可明顯感到健康改善。國際權威期刊JAMA更指出，若減去10%體重，可下降26%的呼吸中止症指數。

蔡明劭強調，「減重7分靠飲食、3分靠運動」，多數呼吸中止症患者有肥胖問題，過度激烈的運動反而容易造成身體傷害，因此對於肥胖者提出減重3大對策：


▲嘉義長庚醫院耳鼻喉部口腔咽喉科主任蔡明劭表示，呼吸中止症患者可靠這3對策控制體重。（圖／擷取自「蔡明劼醫師健康˙瘦身」臉書粉絲專頁）

1.採用哈佛健康餐盤飲食法：2分之1蔬果、4分之1豆魚蛋肉、4分之1全榖雜糧，攝取體重*30c.c.的水或無糖飲料。

2.烹調方式避免高油、高糖、高鹽。

3.將運動融入日常生活，如選擇爬樓梯、每天至少走6000步。

「肥胖、咽喉胃酸逆流、睡眠呼吸中止症猶如三角戀愛關係！」蔡明劭分享有患者身材肥胖，時常覺得胸口灼熱，喉頭異物感，經診斷罹患睡眠呼吸中止症，在治療過程中減肥成功，胃食道逆流可能不藥而癒。

NOW健康

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