我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超級盃／生涯第3度捧MVP 馬霍姆斯：為隊友感到驕傲

超級盃更新／25：22 酋長隊贏了49人隊 衛冕成功

過年減重 每天少500大卡 吃犯只吃七分飽

鄒尚謙
減肥期間每天應減少攝取500大卡的熱量，搭配運動瘦更快。（圖／123RF）
減肥期間每天應減少攝取500大卡的熱量，搭配運動瘦更快。（圖／123RF）

「減肥」是不少人的自我期許，希望自己擁有健康的體態。中醫師及營養師表示，減肥除了可以尋求醫療協助外，並且應透過飲食生活習慣的調整，每天減少攝取「500大卡」熱量，就能夠簡單甩油，龍年快來定下新目標吧！

中醫針刀 提高基礎代謝

為了減重，不少人用盡辦法也要瘦下來，採行中醫埋線、針灸減重法時有所聞。中醫師楊宗翰表示，埋線是利用羊腸線埋入肚子持續一周刺激穴位，羊腸線會被身體吸收，同時身體對於外來物會產生發炎反應，脂肪會連帶被身體的發炎反應消除掉。

「針刀」也是另一種中醫減重的方式。楊宗翰指出，由於身體筋膜張力的失衡會使血液循環下降，讓脂肪堆積，常見局部堆積於腹部、臀部、大腿等部位，針刀治療可以放鬆緊繃的肌筋膜組織，增進循環，提高人體基礎代謝率，促進全身脂肪的分解，或對脂肪顆粒的直接刺激，達到局部減肥瘦身的目的。

飲食控制 飯量減半下手

減肥不只醫療的協助，飲食生活習慣的調整更重要。

營養師劉怡里表示，減肥期間每天應減少攝取500大卡的熱量，並且從少吃澱粉下手，一碗飯約240大卡，午、晚餐可減半攝取，且應避開精緻澱粉，可吃五穀米飯、全麥吐司等，但要戒掉下午茶，就能輕易減下500大卡。

增蛋白質 豆類白肉為主

劉怡里建議，減肥期間可以增加蛋白質攝取，以豆類、白肉為主，像雞肉、魚肉都相當好；搭配運動瘦更快，有氧運動可幫助燃脂，運動前喝一杯茶類或咖啡加強代謝，其他時間則多喝水，避免喝含糖飲料。

採取斷食 一吃體重反彈

楊宗翰強調，減重過程中生活習慣必須慢慢調整，若直接採取斷食法減肥，身體容易適應不良，基礎代謝率因斷食而下降，但只要一吃，很容易吃超過身體當下的基礎代謝率，更容易產生脂肪堆積，造成體重反彈。即使瘦下來，過往都要吃到飽的習慣，可調整到七分飽，即使沒有藥物協助，也能夠維持瘦下來的體重。

減重 咖啡

上一則

她流感肺炎住院驗出黴漿菌竟「大白肺」 蘇一峰：免疫天擇開始了

下一則

男性陰莖勃起僅8公分好焦慮? 泌尿醫師：並無異常

延伸閱讀

你是哪種肥胖型？如何突破減重停滯期？來看完整解析

你是哪種肥胖型？如何突破減重停滯期？來看完整解析
減重怎麼吃？ 「5款麵條」藏熱量陷阱

減重怎麼吃？ 「5款麵條」藏熱量陷阱
賈玲被爆瘦回上學時的模樣… 減肥期間有兩個教練跟著

賈玲被爆瘦回上學時的模樣… 減肥期間有兩個教練跟著
太胖疾病多 他體重近百八周甩20公斤 1減重代謝手術助獲新生

太胖疾病多 他體重近百八周甩20公斤 1減重代謝手術助獲新生

熱門新聞

泌尿科醫師推薦，南瓜子對泌尿系統和健康有益。（本報資料照片）

泌尿醫曝「這零食」好處多 調節攝護腺、防結石又助眠

2024-02-08 20:55
住在日本沖繩縣國頭郡恩納村97歲的喜久山濱子是當地有名的「超級阿嬤」，生性樂觀、身體硬朗。年輕時從事觀光業，70歲以後退休務農，做做賣菜生意。中央社

沖繩健康專家談「風車祭」 超級阿嬤身藏長壽秘訣

2024-02-10 12:16
肉類能夠給人身體提供的營養，許多不可被素食替代。(Pexels)

快看世界／營養專家：日常飲食中 盡量優先這一樣

2024-02-07 15:45
桃園市長張善政3日開車發生車禍，送醫幸無大礙，詳細肇因仍待查。（本報資料照片）

張善政夫妻國道車禍 醫：中年後反應變慢 上路避免做2事

2024-02-04 17:23
有人被食物噎到時，施救者可使用哈姆立克法協助；四下無人時，則可將肚臍與劍突中間，靠著椅背或桌子邊緣往下移動，藉由腹腔壓力增加將食物噴出。圖非新聞當事人，(本報系資料照片)

47歲男疑吃花枝丸不幸噎死 醫揭「2方法」急保命

2024-02-11 08:37
蘇一峰表示，最近常見好幾種病原體混雜的肺部感染，「環境的免疫天擇開始了」。（本報資料照片）

她流感肺炎住院驗出黴漿菌竟「大白肺」 蘇一峰：免疫天擇開始了

2024-02-11 18:36

超人氣

更多 >
洛城華女雪山失聯7天後 遺體在瀑布上游被找到

洛城華女雪山失聯7天後 遺體在瀑布上游被找到
梅西事件延燒 港前財長憂恐影響香港名聲

梅西事件延燒 港前財長憂恐影響香港名聲
中國這家快遞公司當初高調找梅西代言 如今慘了

中國這家快遞公司當初高調找梅西代言 如今慘了
美墨邊境移民法案國會闖關失敗 川普：勝選就驅逐無證移民

美墨邊境移民法案國會闖關失敗 川普：勝選就驅逐無證移民
海外旅遊要多備小費？有些國家不收 這3國收到會生氣

海外旅遊要多備小費？有些國家不收 這3國收到會生氣