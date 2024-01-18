肥胖是身體生病了 醫曝肥胖治療演進史 促進整體健康
隨著現代生活與飲食習慣的轉變，肥胖問題成為全球性的健康挑戰，許多人試圖以節食、克制進食量的方式減肥，忍不住吃多了便認為是自己的意志力不夠堅定，台灣中國醫藥大學附設醫院減重代謝外科暨國際代謝形體醫學中心院長黃致錕提出，過去怪罪大腦的進食慾望的說法恐怕並不完全正確，這些年相關的科學研究已經顛覆傳統肥胖治療思維。
口服藥物抑制大腦吃的慾望 從主流到退場
黃致錕院長從肥胖治療的演進史談起，提到過去肥胖治療著重於口服藥物，以抑制大腦食慾為主流的治療手段之一，然而，部分風行全球、用以治療肥胖的口服藥物，除了效果有限，因引發相關心血管副作用而逐漸被撤離市場，爾後，隨著科技持續進步，醫學領域對肥胖的理解也不斷深入探討與拓展。
事實上，過去的減重治療藥物大部分都是傾向抑制大腦慾望，但長期效果並不好，黃致錕院長解釋，因為伴隨這20年的減重手術發現，肥胖的主病因並不來自大腦，而是來自腸胃道。
腸胃道賀爾蒙 扮演控制食慾和代謝的關鍵
在談及現代肥胖治療的新趨勢時，黃致錕院長表示，近年來的研究發現，飢餓感與飽足感的主要來源並非大腦，實際上是腸胃道賀爾蒙在扮演著控制食慾和代謝方面的關鍵角色。
因此，近10年全球藥廠都花了相當多的心力在研發腸胃道賀爾蒙相關藥物，以利達到控制飢餓感、增加飽足感。黃致錕院長進一步說明，現行的腸胃道賀爾蒙治療多以針劑為主，更便利的口服藥仍在持續研發中，目前腸胃道賀爾蒙藥物針對肥胖治療，已可達到約15%至20%減重效率，與過去傳統減重藥物的5到10%相比，的確提升了3到4倍。
肥胖治療分內科與外科 減重效率各有不同
醫學上肥胖治療大致可分為內科、外科2大類別：傳統減重藥物與腸胃道賀爾蒙治療又分別有口服藥與針劑的區別；而外科減重手術則包含了縮胃手術、胃繞道手術、縮胃繞腸手術、縮胃曠腸手術等，除此之外，胃鏡縮胃治療是屬於近年出現的減重治療手段，大部分由胃腸內科醫師執行，還是被列為內科治療項目。
黃致錕院長分析，任何的治療如果減重效率越好，對健康的助益就越大，若減重治療有達到5%以上的效率，對病患來說就有實質的幫助，例如：高血壓、三高、打鼾與痛風等病症，大部分可透過減重而有具體改善；若減重效率有機會達到20%以上，那麼因肥胖所引起的相關疾病，可改善7至8成，病況也能明顯得到良好控制。
經由不同減重治療方法，所能達成的減重效率也不一樣，其中減重手術的效果最直接，其次為腸胃道賀爾蒙治療（俗稱減肥針）與胃鏡縮胃治療，至於傳統口服藥物則敬陪末座。而在進行肥胖治療選擇時，醫師會針對病患實際需求擬定個人化的治療方案。
肥胖是身體生病了 治療肥胖為了整體健康
黃致錕院長認為，過去大眾觀念普遍認為肥胖只是體態問題，而不認為肥胖是疾病，事實上，這些年不論內、外科醫師，都致力於肥胖治療領域，由於肥胖是許多病症的源頭，如肥胖引起的高血壓、糖尿病、高血脂等三高等慢性疾病，其實只要肥胖得以治療、體重得到控制，這些疾病也都會隨之消失。因此，若能以更健康、更積極的觀念，達成體重控制、提前預防肥胖發生，就能更有效的提升整體健康。
最後，黃致錕院長強調，肥胖就是身體生病了，這樣的觀念必須建立且推廣普及，千萬別再認為治療肥胖是件丟臉的事。肥胖治療就好比就醫治療糖尿病、領取高血壓藥物一樣，尋找專業醫師協助是體重控制最正確且有效的管道。
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