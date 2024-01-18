肥胖是身體生病了 醫曝肥胖治療演進史 促進整體健康

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隨著現代生活與飲食習慣的轉變，肥胖問題成為全球性的健康挑戰，許多人試圖以節食、克制進食量的方式減肥，忍不住吃多了便認為是自己的意志力不夠堅定，台灣中國醫藥大學附設醫院減重 代謝外科暨國際代謝形體醫學中心院長黃致錕提出，過去怪罪大腦的進食慾望的說法恐怕並不完全正確，這些年相關的科學研究已經顛覆傳統肥胖治療思維。

口服藥物抑制大腦吃的慾望 從主流到退場

黃致錕院長從肥胖治療的演進史談起，提到過去肥胖治療著重於口服藥物，以抑制大腦食慾為主流的治療手段之一，然而，部分風行全球、用以治療肥胖的口服藥物，除了效果有限，因引發相關心血管副作用而逐漸被撤離市場，爾後，隨著科技持續進步，醫學領域對肥胖的理解也不斷深入探討與拓展。

事實上，過去的減重治療藥物大部分都是傾向抑制大腦慾望，但長期效果並不好，黃致錕院長解釋，因為伴隨這20年的減重手術發現，肥胖的主病因並不來自大腦，而是來自腸胃道。

腸胃道賀爾蒙 扮演控制食慾和代謝的關鍵

在談及現代肥胖治療的新趨勢時，黃致錕院長表示，近年來的研究發現，飢餓感與飽足感的主要來源並非大腦，實際上是腸胃道賀爾蒙在扮演著控制食慾和代謝方面的關鍵角色。

因此，近10年全球藥廠都花了相當多的心力在研發腸胃道賀爾蒙相關藥物，以利達到控制飢餓感、增加飽足感。黃致錕院長進一步說明，現行的腸胃道賀爾蒙治療多以針劑為主，更便利的口服藥仍在持續研發中，目前腸胃道賀爾蒙藥物針對肥胖治療，已可達到約15%至20%減重效率，與過去傳統減重藥物的5到10%相比，的確提升了3到4倍。

肥胖治療分內科與外科 減重效率各有不同

醫學上肥胖治療大致可分為內科、外科2大類別：傳統減重藥物與腸胃道賀爾蒙治療又分別有口服藥與針劑的區別；而外科減重手術則包含了縮胃手術、胃繞道手術、縮胃繞腸手術、縮胃曠腸手術等，除此之外，胃鏡縮胃治療是屬於近年出現的減重治療手段，大部分由胃腸內科醫師執行，還是被列為內科治療項目。

黃致錕院長分析，任何的治療如果減重效率越好，對健康的助益就越大，若減重治療有達到5%以上的效率，對病患來說就有實質的幫助，例如：高血壓 、三高 、打鼾與痛風等病症，大部分可透過減重而有具體改善；若減重效率有機會達到20%以上，那麼因肥胖所引起的相關疾病，可改善7至8成，病況也能明顯得到良好控制。

經由不同減重治療方法，所能達成的減重效率也不一樣，其中減重手術的效果最直接，其次為腸胃道賀爾蒙治療（俗稱減肥針）與胃鏡縮胃治療，至於傳統口服藥物則敬陪末座。而在進行肥胖治療選擇時，醫師會針對病患實際需求擬定個人化的治療方案。

肥胖是身體生病了 治療肥胖為了整體健康

黃致錕院長認為，過去大眾觀念普遍認為肥胖只是體態問題，而不認為肥胖是疾病，事實上，這些年不論內、外科醫師，都致力於肥胖治療領域，由於肥胖是許多病症的源頭，如肥胖引起的高血壓、糖尿病、高血脂等三高等慢性疾病，其實只要肥胖得以治療、體重得到控制，這些疾病也都會隨之消失。因此，若能以更健康、更積極的觀念，達成體重控制、提前預防肥胖發生，就能更有效的提升整體健康。

最後，黃致錕院長強調，肥胖就是身體生病了，這樣的觀念必須建立且推廣普及，千萬別再認為治療肥胖是件丟臉的事。肥胖治療就好比就醫治療糖尿病、領取高血壓藥物一樣，尋找專業醫師協助是體重控制最正確且有效的管道。

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