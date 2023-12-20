年終聚餐難享「瘦」中醫3招變易瘦體質 女性多1利器

（圖：NOW健康提供）

歲末年終之際，從聖誕大餐，一路吃到尾牙，大大小小的聚餐，不知不覺吃進過多熱量，體重很容易就失控。減重 課題是許多人努力不懈的目標，應該如何有效且健康的減重？張若偉中醫師，以健康瘦身的觀點，帶您了解如何正確減重、打破減重迷思。

養成易瘦體質才是「真瘦」

身體質量指數（BMI）比值大於24以上即認定為肥胖，數值愈大罹患肥胖相關疾病風險就愈高，會引起痛風、糖尿病、高血壓、高血脂和心臟病 等慢性代謝症候群疾病；女性荷爾蒙代謝也會受影響，出現婦科疾病、感染等問題甚至不孕；此外，也會使腦部循環容易產生障礙、提早老化，憂鬱上身。

張若偉中醫診所院長張若偉醫師指出，許多人以為體重數字下降就是減重成功，然而，體重只是數字的表徵，不能做為單一判斷標準，減重過程中讓體脂肪下降、肌肉量提高，才是身體健康或判定胖瘦的最大依據，也是張醫師常講要能養成易瘦體質，才不會肥胖纏身。

易瘦體質是指肌肉含量多、脂肪量少，身體肌肉量多寡男女不同。以女性而言，肌肉含量超過28，體脂肪介於25至30之間；男性肌肉含量則超過34，體脂肪介於20至25之間身材會最適中。

基礎代謝率是關鍵

張若偉院長表示，一般講控制體重都是以飲食少吃為重點，但民眾容易忽略每個人的身體都有基礎代謝率，臨床上發現，肌肉愈多的人、基礎代謝率愈高，若要養成易瘦體質，除飲食要控制外，肌肉鍛鍊和睡眠品質也非常重要。

飲食控制

飲食控制要以年紀區分，張若偉院長解釋，當成長發育達到穩定狀態後，成年人每天營養比例分配建議為青菜5、蛋白質3、澱粉2，這是對身體健康最好的黃金比例，其中澱粉攝取又以原型的米食優於加工麵食。

鍛鍊肌肉

鍛鍊肌肉應加強腹肌、臀肌和大腿肌等核心肌群部位，這些部位占人體肌肉量的70%，若希望減重速度加快，除了核心肌群肌肉鍛鍊的無氧運動，還須搭配如跑步、騎飛輪、健身操等有氧運動，才能事半功倍。張若偉院長強調，「砍油不砍肉」的減重才是王道。

睡眠燃脂

睡眠也很重要，睡覺能讓身體組織重新再造、汰舊換新，白天鍛鍊的肌肉會在睡眠時開始燃燒脂肪，產生「後燃效應」，提高身體代謝率。晚上10點到隔天2點生長激素分泌最旺盛，正是肝膽經排毒運行時間，必須有足夠睡眠時間才能完整修補維護，健康的睡眠應6至8小時，才能養足體力。

女性月經週期幫助提升減重效率

女性朋友可以善加利用月經週期，來提升減重的效率。張若偉院長在他的著作《女神才知道的子宮逆齡術：張若偉醫師教妳快快瘦、月經順、養美肌、超好孕！》一書中就提到，一般建議月經期以休息為主，讓經血排放乾淨，經期後進入濾泡期，可以積極做核心肌群運動、有氧運動以訓練心肺功能，並進行飲食控制，可以達到很好的減重效果。

在月經過後的每天，可利用啞鈴或跳繩運動瘦身，跳繩重點在循序漸進，達到每天600至1000下的目標，身體須打直、臀部稍微夾緊，腹部微縮、雙腳微開，且必須穿運動鞋、以避免膝蓋受傷；或是在韻律墊上做開合跳、深蹲。飲食方面多補充排骨、牛肉、魚肉等優質蛋白質，增加身體養分。

搭配中藥減重有助燃燒身體能量 提高身體代謝率

張若偉院長進一步說明，搭配中藥減重也對身體脂肪燃燒有幫助，透過提供能量、控制食慾、幫助消脂、增肌，提高身體代謝率，因人而異調配比例；亦可搭配埋線、穴道按摩刺激，達到讓局部線條更完美。

張若偉院長分享，曾治療1名近30歲的女性，80多公斤、160公分。因補習3年都沒考上公職，自信心嚴重不足，直到來尋求減重，搭配中藥增加代謝率、補充腦力和體力，心理獲得張醫師鼓勵後堅定目標，半年從80幾公斤減到50幾公斤，也終於如願考上公職。

張若偉院長提醒，千萬不要選擇過度節食、過度運動或偏方等偏激方式減重，減重應該在身心靈都快樂的狀態下，培養正確生活習慣，才能成功達到減重兼具健康的目標，日後也不容易復胖。

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