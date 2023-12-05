「倒退走」好處多 幫助降體脂、提升心肺功能

圖片來源 ／健康醫療網

走進健身房竟發現有人「倒退走」？倒退走不僅可作為物理治療，也能促進整體身體健康。有專家表示，倒退走不僅對於平衡度、行走速度、心肺功能和降低體脂肪皆有益處，而且能幫助人提升思維敏銳度與專注力。

紐約市勒克斯物理治療和功能醫學中心的物理治療師葛森威克姆(Grayson Wickham)表示，現在人們坐太久，而且缺乏多樣化的運動，若能在每天加入一些倒退運動會非常棒。

關於倒退運動的好處，已經有為數不少的研究。根據2021年3月的一項研究結果顯示，在跑步機上倒退走30分鐘、持續4個星期，參與者的平衡度、行走速度和心肺功能均有所提高。

另一項臨床試驗顯示，26位身體質量指數(BMI)正常的女性，進行為期六周的倒退跑步和步行計畫後，身體脂肪減少2.4%，心肺功能也獲得改善，結果發表在2005年4月號的「國際運動醫學期刊」(International Journal of Sports Medicine)。

其他研究也證實，倒退運動對於膝部骨關節 炎和慢性背痛患者有所幫助，並能改善步態和平衡度。

倒退走甚至可以讓人的思維更加敏銳，提升專注力，因為當人以這種新穎的方式行走時，大腦需要更加警覺。加上倒退運動有助於保持平衡，2021年針對慢性中風 患者的一項研究建議，若能將倒退走納入日常活動中，對於年長者特別有助益。

倒退運動的好處： 改善步態和平衡度 提升心肺功能 減少體脂肪 減少膝部骨關節炎和慢性背痛 提升專注力與思維敏銳度

切換習慣使用的肌肉 倒退走有益身體

為什麼倒退運動這麼好？德州大學城認證體能專家藍德里埃帝斯(Landry Estes)解說，當人推動自己前進時，這是一個以膕繩肌（大腿後肌）為主的活動。如果倒著走，那就是角色互換，由股四頭肌發力，膝蓋也在伸展。因此，鍛鍊不同的肌肉相當有益，而且可以增強力量，「力量能夠克服很多缺陷。」

威克姆表示，大多數人整天在矢狀面(又稱縱切面)中生活和移動(向前和向後移動)，而且幾乎只有向前活動，「身體會適應你最常做的位置、動作和姿勢，導致肌肉和關節僵硬，從而演變關節代償，進而導致關節磨損和撕裂，就會感到疼痛和受傷。人們在日常活動或健身房中增加的運動菜單越多，對身體就越有益，因為人體以非典型的方式移動身體。

循序漸進練習 從步行逐漸加快速度

倒退運動並非標新立異，東方人數個世紀以來持續進行倒退運動，以維持身心健康。倒退運動在體運競賽中中也很常見，例如足球 員和裁判，甚至還有一些倒退跑步和步行比賽，例如知名波士頓馬拉松跑者洛倫齊托爾斯基(Loren Zitomersky)在2018年為了籌措癲癇研究資金，挑戰倒退跑完整場42公里賽事，創下3小時43分39秒成績。

倒退運動相當容易上手，與練習任何新運動一樣，關鍵是循序漸進。威克姆建議可以先每周倒退走幾次，每次5分鐘，或是步行20分鐘的其中5分鐘倒退走。當身體習慣倒退走後，就可以加快速度和加大步伐，或嘗試更具挑戰性的動作，例如一邊深蹲一邊向後走，「如果你比較年輕而且經常運動，那麼你可以想倒退走多久就走多久，這是相對安全的活動。」

戶外倒退走PK跑步機倒退走 哪個好？

使用跑步機倒退走是個不錯的練習，但埃帝斯表示，若能使用自己的力量訓練會更有益，例如他喜愛的訓練就是拉著雪橇倒退走。

威克姆推薦的另一個選項是戶外倒退散步，雖然跑步機可模擬行走，但比較不自然，而且萬一摔倒，在戶外比較安全。若想練習使用跑步機倒退走，建議先抓住扶手，並將速度設定慢速，當習慣這個動作後，就可以加快速度、增加坡度並鬆開扶手；若在戶外練習，可先選擇一個安全的地方，例如公園草地，保持頭部和胸部直立，逐步從大腳趾活動到腳跟，然後就可以開始倒退冒險了。

一開始練習倒退走總是會想回頭看一下才安心，威克姆推薦可以和找個伴面對面一起倒退走，散步幾分鐘之後交換方向，這樣雙方都能受益，「能夠進行各種不同的動作真是太棒了，其中之一就是倒著做事」威克姆分享。

【本文授權轉載自健康醫療網：降體脂肪、改善平衡還能提升心肺功能 倒退走好處這麼多！】