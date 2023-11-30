到處都是減肥陷阱 甜點、米飯控如何與頑固脂肪分手？

（圖：健康醫療網提供）

「到處都是美食陷阱！」漢堡、薯條、甜點人人愛，上演愛恨相殺、脂肪糾纏不清的戲碼。台天晟醫院纖體天成體重管理與代謝手術中心主任徐光漢表示，根據台灣國健署代謝症候群防治計畫，身體質量指數（BMI）>25就屬過重或肥胖 ，應及早控制體重。

對於肥胖最常見的原因：「不忌口」與「壓力進食」族群，現也有最新藥物能降低食慾與飢餓感，大噸位的肥胖者也能以減重 手術配合行為改善，甩開肥胖！

戒不掉的甜點米飯 恐是「糖上癮」

「請問醫師，我年紀輕輕才30多歲，健檢紅單就算了，怎麼會檢驗出糖尿病初期呢？」-微胖女孩

其實並不意外，亞洲人以米飯為主食，尤其以往農業社會勞動力高，對於米飯的需求更高，也深深影響亞洲飲食文化。加上現代人工作壓力大與飲食西化，若攝取過多精緻澱粉與糖份，血糖控制不佳、三酸甘油脂過高，更進一步形成脂肪肝── 現代疾病「糖胖症」叩門，三高 風險大攀升。

徐光漢醫師表示，許多民眾都沒注意到飲食出了問題，偶爾的刻意少吃並無法解決長久養成的飲食壞習慣。如果留意到特別愛吃某類食物，或是整天都在覓食，這些都是「食物成癮」的徵兆。例如餐餐離不開澱粉、熱愛的反式脂肪甜點、過度調味料或重口味美食，都是當代肥胖元凶。

為什麼人們會對這類食物又愛又恨？原因在於糖分能刺激「腦內啡」讓人快樂，宛如毒癮。尤其食品工業技術下，添加過度糖分來增加食物適口性已是常態，如何正確飲食、控制入口分量，成為減重民眾熱門討論話題。

對於嘴饞、壓力進食者，醫師也建議可以尋求專業醫療管道，例如減重專科、家醫科、新陳代謝科，或住家附近的減重門診，輔佐中樞神經控制性的雙機轉口服減重藥物，降低對特定食物的攝取。

體重降不下來 三高又泡芙身材？

根據國健署代謝症候群防治計畫，代謝症候群有五大危險因子，包含：三高(高血壓、高血糖、高血脂)及二害(腰圍過粗、好的膽固醇不足。5項中符合其中3項則代表有代謝症候群。

其中，以「腹部肥胖」的風險最高，而這也是診間最常看到的案例。

徐醫師表示，根據代謝症候群防治計畫建議，一、控制體重避免肥胖病；二、BMI>25屬於過重或肥胖，若有肥胖症建議積極治療；三、世界衛生組織（WHO）和國健署建議規律運動，多吃蛋白質、纖維素，少吃澱粉、糖分、高脂肪跟高鹽分食物；四、對特定飲食例如糖、澱粉等食物成癮，屬於精神依賴，此時可用藥物輔助減重。

1.飲食運動

「變胖容易減重難」，減重原則為少吃多動，限制攝取高油高鹽高糖等高熱量食物，同時改變生活型態，搭配規律運動。體重只要減輕，三高也能隨之改善。

2.減重手術

一旦BMI≧37.5重度肥胖，或BMI≧32.5且合併高危險併發症患者，健保有給付減重手術。根據美國減重代謝外科醫學會（ASMBS）及國際減重代謝外科醫學聯盟（IFSO）2022年發表「最新外科治療建議準則」，亞洲人BMI 30kg/m2、及BMI 27.5-29.9kg/m2合併相關併發症，符合手術治療條件。醫師提醒，亞洲人多屬中廣型肥胖，「比起歐美族群人種更容易出現傷害健康的代謝症候群，若BMI 30已合併高血脂、高血糖、高血壓等等症候，應需考慮接受手術治療，若BMI 27.5合併藥物控制不理想的糖尿病，依照國際標準也應考慮手術治療的方式。」

3.藥物治療

「有點胖但不至於嚴重到要開刀」，是人數最多的族群，建議積極控制飲食與運動。但不少人難以堅持，進一步可使用藥物治療。徐光漢解說，目前食藥署核准減重藥物主要包括雙機轉口服減重藥物（減少糖、精緻澱粉攝取，降低食慾與飢餓感）、腸胃道脂肪分解酵素抑制劑（促進排油便、減少脂肪吸收）、腸泌素（增加飽足感、促進胃排空）。

每種藥物的效果與副作用不同，適合不同的族群使用，例如診間常見：

(1)愛吃甜食、下午茶，又離不開飯麵米食者

(2)工作日夜顛倒飲食時間不固定

(3)餓過頭又暴飲暴食者

(4)肚子飽但心理上仍感到嘴饞者

使用雙機轉口服減重藥物可抑制大腦中樞神經，降低「糖上癮」依賴。

網路迷思多 精準治療甩開肥胖

Q：動手術或吃藥可以消除內臟脂肪嗎？

A：門診不少病友體檢有脂肪肝，不僅會造成三高，嚴重恐演變成肝硬化、肝癌。提醒民眾少吃白米等精製澱粉，多攝取海鮮與豆類等優質蛋白質，從根本上消除內臟脂肪。如無法抑制口慾，亦可尋求專業醫療管道，輔佐雙機轉口服減重藥物。

Q：減重療程多久見效？會不會很貴或復發？

A：手術最快2天1夜即完成，隔天可上班，復胖與致死率低；藥物治療約需3個月見效，每月自費約數千元。不過須注意，世界上沒有任何一種減重方式不會復胖，無論做了減重手術或是使用藥物，飲食仍然高糖、高鹽、高脂肪的話，還是會復胖。

Q：我適合哪種減重療程？

A：若已經到病態性肥胖建議進行手術，使用藥物治療者則會根據飲食習慣、生活型態來擬定治療方式，例如糖上癮等精神性進食適合用中樞性神經控制劑。民眾可尋求專業減重中心，由醫師、營養師、個管師組成團隊，加上精密的測量儀器，從「肥胖分型」開始，幫助患者告別肥胖。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60021