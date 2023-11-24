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代謝差、宛如人體除濕機 女星靠三寶消「水腫型肥胖」

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

44歲台女星何嘉文嘗試過多種減肥方式，卻發現體重數字下降只是治標不治本。她近期請中醫師吳明倉醫師診斷，發現自己屬於「脾虛濕阻型」體質，體內濕氣重又偏虛寒，水分代謝差，宛如人體除濕機。醫師建議從食衣住行開始改善，何嘉文因此隨時準備圍巾、保溫杯、暖暖包進棚錄影，笑稱「老妹三寶」有助養成健康好身材，進一步調理後健康瘦下8公斤。

何嘉文過去忽胖忽瘦的身材曾引起討論話題，更曾因使用錯誤的減肥手段，導致身體出狀況，158公分的她變成65公斤。她坦言自己為了維持身材嘗試過百百種方式，但最後發現都是治標不治本。

直到這次看中醫，何嘉文了解到自己的體質偏虛寒冷，水分代謝相當不好，容易有腸胃悶脹、四肢水腫等症狀，再加上台灣是海島國家，身體幾乎處於濕濕重重黏黏的狀態。她分享以前以為減重只要少吃多動就好，接觸中醫後完全顛覆以往對於減重的認知，找出肥胖源頭，可深入淺出的了解自身健康狀態及調理重點。每周固定回診並搭配使用App管理體重，隨時記錄飲食，慢慢養成了許多好習慣。

肥胖不僅對於外觀、身體與心理健康都有影響。台十大死因中，就有8項與肥胖有關，包含：惡性腫瘤、心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、慢性下呼吸道疾病、腎炎腎病症候群及腎病變、慢性肝病及肝硬化等。此外，常見的慢性疾病中，多項也與肥胖密切相關，如第二型糖尿病、代謝症候群、心血管疾病、退化性關節炎、癌症、睡眠呼吸中止症、憂鬱症、非酒精性脂肪肝、不孕症、胃食道逆流，嚴重影響生活品質。

科學中醫「五型體質」瘦身攻略

　

根據近5年、10萬例的臨床研究，減重民眾中，7成為「肝鬱氣滯型」，也就是現代人俗稱的「壓力型肥胖」，次高為6成4的減重民眾含有「脾虛濕阻型」，吃得少卻仍然看起來肥胖，俗稱「水腫型肥胖」。實際上單一的體質並不常見，近6成民眾，同時在2個或2個以上的肥胖體質取得高分，這種複合式肥胖已經相當普遍，傳統的公版減肥中藥無法滿足現代人普遍的複合式肥胖。

《中醫五型減重》一書歸納五種肥胖體質，並依據「望、聞、問、切」四診來評估每個人的狀況，客製化療程並決定用藥方向。由飲食管理到療程規畫，提供民眾體質管理與體重規畫。

壓力型－肝鬱氣滯型

壓力大導致暴飲暴食，習慣用吃來發洩。

水腫型－脾虛濕阻型

久坐不動造成體內循環不佳，或是喜好冰品，水分因此長時間在體內滯留，影響人體代謝機能，進而造成肥胖或水腫。

老饕型－胃熱濕阻型

這類人通常食慾很好，或經常外食，特徵是胃口大、火氣大，飲食油膩、重口味，容易有三高、痘痘肌或是便秘症狀。

虛弱型─氣血虛弱型

體質虛弱、氣血不足者，常見於工作太忙的上班族、生產後的婦女或久病者，因身體營養不足容易疲倦。

失調型─腎陽虛痰濁型

一般是因老化內分泌失調或代謝降低造成，可能因更年期、慢性病或作息不正常導致。

此外，坊間常會擔心吃中藥會不會有副作用，像是心悸、手抖、拉肚子等？林朝暉表示，實際上每個人對藥物的反應不同，適合的治療方式也有別，醫師可隨時針對病人的用藥反應調整劑量與處方，安全第一是基本原則，溫和不傷身是精神基底。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59930

肥胖 減重 糖尿病

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