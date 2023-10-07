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體重過重、腳痛到走不出家門 竟是受「類風濕性關節炎」 所苦

健康醫療網／記者張慈恩報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

成年女性請注意：類風濕性關節炎可能會逐漸破壞關節結構，恐讓你全身疼痛到連出門都難！

35歲的小婷（化名），體態豐腴、體重破百公斤，家族病史母親罹患全身性紅斑性狼瘡。12年前，當她23歲大學剛畢業時，兩側手腳關節出現僵硬疼痛，原以為係工作忙碌所致，不以為意。沒想到漸漸地連日常的開個門、廚房中開火煮飯、開車等動作都感到困難、甚至幾乎無法出門，工作也受到影響。

後來就醫檢查發現小婷得到「類風濕性關節炎(RA)」，開始先用抗發炎藥、疾病調節抗風濕藥物治療，效果不佳，所幸後續符合健保給付資格，自2015年起陸續接受生物製劑治療，迄今狀況改善、關節腫脹熱痛都獲緩解，可如常生活作息、也恢復上班工作，更可定期開車載媽媽一同回診，生活回歸常軌，讓她好開心。

類風濕性關節炎造成紅腫熱痛 關節恐逐漸破壞或變形

診治小婷的振興醫院家庭暨社區醫學部主任蔡世滋醫師表示，類風濕性關節炎是一種慢性自體免疫疾病，因免疫系統失常，關節滑膜發炎、過度修補增生，逐漸破壞關節結構；全身受侵犯部位主要為關節、且多為對稱性，造成關節紅腫疼痛，甚至磨損、破壞及變形；有些病人甚至會侵犯關節外的器官系統，屬於一種全身性免疫發炎疾病。

好發於30-60歲的中年婦女 不單影響關節 也可能擴及全身

蔡世滋醫師說，類風濕性關節炎發病年齡，較常見於30至60歲間，尤其中年婦女較容易發病、男女比約1：3；然而年輕小孩（16歲以下）及高齡男女性也都可能發生，只是比例較不懸殊。此病之致病機轉包含：環境因素（如抽菸）、宿主(病人)本身因素（如基因）、微生物等媒介（感染）有關，詳盡的病因仍未被徹底了解。

類風濕性關節炎不只影響全身上下關節，還會侵犯其他器官及併發共病，包括心血管硬化、肺纖維化...等。台灣的病人一開始先出現關節外症狀的比例較低，多半都以關節出現問題為主。

在診斷上，蔡世滋醫師說，除檢視臨床症狀外，早年多以抽血檢驗發炎指標及類風濕因子（rheumatoid factor, RF）為依據，但其他的免疫疾病也會出現關節痛及類風濕因子，可能造成診斷困擾。近年來檢驗項目增添抗環瓜氨酸抗體（anti-cyclic citrullinated peptide, anti-CCP），其敏感度（sensitivity）比類風濕因子更高，而且專一性高，可在臨床症狀產生前或疾病早期幫助診斷。臨床上也以病人受侵犯關節的數目、發炎指標(ESR及CRP)、RF及anti-CCP等計算「分數」，輔以診斷。

對於治療方面，蔡世滋醫師說，近年類風濕性關節炎的治療有很大進展。過往傳統採階梯漸進式治療，先用非類固醇抗發炎藥治療一段時間，若關節腫痛與發炎指標未獲改善，再加上疾病調節抗風濕藥物（DMARDs）；但仍有不少病患經使用抗風濕藥物及類固醇仍無效，甚至副作用產生。隨著科技進步，2000年後出現生物製劑，不僅抑制發炎、消除腫痛，對於較難控制的類風濕性關節炎，可獲得快速有效的控制，進而防止關節破壞及殘障發生。

蔡世滋醫師提醒，現今的治療強調掌握「機會之窗」，在關節未達不可逆的破壞前，採用生物製劑或小分子藥物介入治療。面對這個疾病，要找風濕免疫科專科醫師諮詢，並與其他病友共同學習、分享經驗。透過醫病溝通、決策共享，病情多能獲得大幅改善。另外，此病女性患者較多，即使懷孕，也有適宜的藥物可以使用。

資料來源：健康醫療網

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