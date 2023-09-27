壓力胖＝情緒飢餓？ 消滅頑固脂肪 醫透漏2大高CP減重法

圖片來源 ／健康醫療網

想雕塑 曲線、控制體重，但又怕抽脂變化太大被人發現，能偷偷變美的不動刀溶脂療程及口服減重 藥物就相當受歡迎。

食欲失控、錯愛高甜食物 「糖胖症」找上門

知名醫美皮膚專科王佑鑫醫師表示，2021年美國就有篇研究將全身性過重的原因分為4大類，包含飢餓大腦、情緒／壓力飢餓、飢餓腸道、代謝型肥胖 。

其中情緒飢餓、飢餓大腦的個案很常見，王佑鑫醫師指出，在他的診間，這兩類型的患者就佔了一半以上的比例，許多人因為工作、家庭、生活壓力產生情緒進食行為，希望透過食物獲得療癒與滿足感。這類患者不見得是進食過量所造成的肥胖，反而是因為「錯愛」高糖、高脂肪、高卡路里的東西，包含米食、甜點，讓人在不知不覺中養成「甜食控、米食控」，進而造成梨形身材。

王佑鑫醫師說明，為什麼大家都會首選甜食舒壓？原因在於甜食會刺激多巴胺、正腎上腺素等神經傳導物質，讓人有歡愉的感覺，自然就容易養成對甜食的渴望。加上社群影響，喝下午茶、吃點心是拍照打卡最好的素材，即使不餓還是想來塊蛋糕，就是許多愛美女性的寫照。對於這一型的患者，可藉由口服減重藥物來降低食慾渴望，針對雙下巴、嘴邊肉等頑固脂肪，也可進一步利用非手術類的溶脂療程來進行局部雕塑。

祕訣一

非手術溶脂療程 自然瘦身受愛美人士歡迎

王佑鑫醫師表示，許多人都不想要有太長的恢復期，因此非手術類的溶脂療程就相當受歡迎，基本上可簡單分為2大類：

儀器類：藉由外界儀器透過冷或熱的原理，破壞脂肪達到溶脂效果。

藥物類：注射藥物，破壞脂肪細胞膜，使脂肪細胞自體凋亡，產生自我代謝減脂的效果。

像雙下巴、嘴邊肉等再怎麼運動、飲食控制都很難瘦的部位，針對這些頑固脂肪就相當適合使用溶脂療程達到局部雕塑效果。但如果明顯過重，針對全身性脂肪，則可以透過手術或藥物減重的方式階段性治療。

祕訣二

針對「食慾失控型」有良好效果 複方口服減重藥物降低食物渴望

王佑鑫醫師表示，減重藥物有針劑與口服兩種型態，許多「食慾失控型」肥胖者尋求「無痛減重」的方法，這時可考慮免扎針，能同時降低飢餓感與食物渴望的複方口服減重藥物。主要由兩種成分構成，可刺激多巴胺分泌，對於焦慮或情緒性進食的人有良好效果，此類由源頭抑制食慾的方式，也能在無形間改變飲食習慣，逐漸減少米食、甜食的攝取量，達到全身減脂。

而大家最關心的復胖問題，也要看雕塑的是身體的什麼部位。如採用溶脂療程進行雙下巴、嘴邊肉等小範圍肥胖，可透過多次治療達到漸進式消脂。但若是大腿內側、鮪魚肚、馬鞍腰等容易堆積脂肪的地方，就很容易復胖，建議療程與藥物併行，適合梨型或蘋果型肥胖等講求效率的族群。

減重藥有適應症、禁忌症 使用都須經醫師評估

根據大規模研究顯示，服用口服藥進行1年療程約可減少8%的體重，目前台灣合法適應症包含2族群：

1. 肥胖族群（BMI＞30）

2. 過重（BMI≧27）且有三高問題（高血糖、高血壓、高血脂）者

醫師也提醒，民眾若有中樞神經疾病、癲癇病史、身心疾病（如：躁鬱症）等都較不適合使用這類藥物，因此使用前皆應經過專業醫師諮詢評估，並配合醫師建議一步步控制體重，用較合理、具證據性的方法科學減重，避免對身體造成傷害。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59384

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