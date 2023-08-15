女子4個月甩肉12公斤 精準用藥告別肥肉

圖片來源 ／健康醫療網

壓力大就想吃？一名三旬女性美食節目工作人員，因「職業傷害」加上長期飲酒紓壓，肚子堆積了肥厚的游泳圈，甚至影響健康。知名減重 診所醫師黃彥皓表示，常見肥胖 類型包括壓力飢餓、大腦飢餓與腸道飢餓，精準用藥才能事半功倍，此個案合併使用血糖用藥與抑制食慾的複方口服減重藥物，靠少少幾顆就在四個月內從72公斤瘦到60公斤。

3大肥胖類型 你是哪一種？

炎炎夏日想穿著輕薄衣物、到海邊游泳，卻因肥肉不敢見人嗎？國人常見肥胖類型為「壓力飢餓」與「大腦飢餓」，兩類合併占比高達九成。

1.壓力飢餓(情緒饑餓)

患者個性容易緊張焦慮，常靠美食美酒紓壓、慰勞自己。常見的飲食型態為辦公室訂下午茶，久而久之形成習慣「沒吃會暴動」，減重不易。建議此族群的人多運動，提升促進多巴胺、正腎上腺素與腦內啡，可讓人感到快樂滿足，進而減少攝取熱量。

2.大腦飢餓

這類人其實身體不需要那麼多熱量，但就是克制不住慾望「嘴饞」，吃完正餐不滿足，還有一個甜點胃嗷嗷待哺，辦公室抽屜永遠有吃不完的零食。此族群的民眾需要行為教育改善口腹之欲，搭配多運動才能有效消耗熱量。

3.腸道飢餓

這類民眾的胃排空速度比一般人快，常見於活動量大的運動員，不過此族群占比僅約1成。

喝酒宛如喝油 減重飲食注意3原則

無論哪一種肥胖型態，飲酒堪稱減肥地雷。黃彥皓醫師提醒「喝酒宛如喝油」，酒精1g熱量高達7.1大卡，濃度愈高熱量就愈高。而且酒精本身是乙醇，代謝後產生的乙醛毒性相當高，肝臟需要優先代謝，因此過度飲酒不僅累積成內臟與腹部脂肪，甚至導致脂肪肝與慢性病，危害健康。

減重期間控制飲食，營養師楊尚文建議攝取高纖食物，例如白米飯換成五穀米、增加蔬菜比例，也可以用低糖度的水果代替正餐之間的點心，例如芭樂或奇異果，每份一個拳頭大，每天吃到兩至三份水果為佳。如果仍然感到飢餓，可攝取低熱量的食物，例如洋菜、生菜、愛玉、蒟蒻等。

1.三餐規律進食 2.細嚼慢嚥，讓大腦感到飽足 3.充足的睡眠，避免大腦分泌飢餓素

減重卡關2大策略 合併用藥再下一城

減重時體重下不去或是反彈，到底是哪裡出問題呢？其實，陷入停滯期的主因並非抗藥性，而是民眾「減肥一見效就鬆懈」。

黃彥皓表示，若以診間高達九成的「壓力飢餓」與「大腦飢餓」來看，鼓勵患者多運動燃燒卡路里，並依個人體況，合併使用降低飢餓感與抑制食慾的雙機轉口服減重藥物。

便利性的口服方式符合上班族生態外，服用較少顆數且能應用於多範圍，可避免患者對藥物產生適應性，例如成分安非他酮（Bupropion）可提升快樂滿足感進而降低進食慾望，納曲酮（Naltrexone）則能抑制飲酒或甜食上癮的狀況，兩種成分都是減重很不錯的「戒癮藥物」。

有別於坊間「雞尾酒減重療法」，黃彥皓認為，想達到減重成效，不能只餵食民眾不同的套餐處方，而是應以個人體質設計，「精準用藥」才能事半功倍，減少對身體的負擔與副作用風險，同時避免藥物濫用。

網路減肥資訊過於龐雜，雖然有許多攝取低卡路里的減肥法可在短期內見效，但極端飲食難以維持且容易復胖，經由醫師設計藥物處方、營養師擬定菜單、整體團隊互相打氣鼓勵，才能安全穩定的打造健康體態。

資料來源：健康醫療網

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