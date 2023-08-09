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減重藥革命：不只減肥還能降低心臟病、中風風險

編譯簡國帆／綜合外電
丹麥諾和諾德的後期實驗顯示，其暢銷減重藥Wegovy能夠降低心臟病或中風風險。(路透)
丹麥諾和諾德的後期實驗顯示，其暢銷減重藥Wegovy能夠降低心臟病或中風風險。(路透)

丹麥諾和諾德（Novo Nordisk）的後期實驗顯示，其暢銷減重藥Wegovy能夠降低心臟病或中風風險，顯示這款減重藥不只能減重，還有其他健康效益，讓減重藥只是「吃心安」的看法未來更難站得住腳，減重藥革命可能正在成真。

和諾德的Wegovy為每周注射的減重藥，在美國的目錄價為每月約1,350美元，能拉長病患的飽足感時間，搭配調整寅時與運動，平均能減重約15%。

不過，諾和諾德8日表示，未經同儕審查的「SELECT」研究初步結果顯示，使用Wegovy的病患，出現心臟病或中風等心血管事件的機率，比使用安慰劑的對照組低了20%，這個比率遠高於投資人和分析師預期的15%~17%。該公司計劃今年稍後在科學研討會發布完整結果。

這項研究邀請45歲以上有心臟病史、但無糖尿病史的17,604名過重或肥胖（BMI至少27）人士參與，2018年開始，以了解每周Wegovy是否有醫療效益。分析師指出，這項結果可能有助美國保險業者與歐洲健康當局，為更廣泛的病患負擔Wegovy成本。

諾和諾德表示，計劃尋求美歐當局批准在Wegovy的處方藥說明內，加入有益心臟的證據，若獲批准，諾和諾德將能同時以減重和有益心臟推銷Wegovy。諾和諾德和其他公司也正在研究這類藥物，是否也有治療睡眠呼吸中止症、肝病與慢性腎臟疾病等效益。

過去，各界已知道主要用於糖尿病患的GLP-1藥物，能降低糖尿病患的心臟病風險，例如同為諾和諾德研發的Wegovy姊妹藥Ozempic之前就發現，能降低不利心臟事件的機率約26%，但對於沒有糖尿病、使用減重藥輔助十，是否有心血管益處，現在這項實驗顯示無糖尿病的肥胖與過重病患也能獲得類似效益。

耶魯大學醫學院教授、減重療程專家賈斯崔伯夫指出，這是個具劃時代意義的實驗，清楚彰顯能改善健康。華爾街分析師認為這項實驗的結果為最好情境的結果，BMO資本市場分析師席格曼更形容為「全壘打情境」。

他認為，這項實驗所顯示的健康效益，讓保險給付業者若不提供這類可能救命的藥物給需要的病患，是「不道德」的，若保險給付範圍擴及Wegovy和禮來的糖尿病藥物Mounjaro（預估秋季能獲批准治療減重），將打開每年規模超過1,000億美元的減重市場。巴克萊分析師指出，若Wegovy獲批准擴大用途，2030年前的需求將提高25%。

諾和諾德股價8日狂漲17.26%，禮來股價股價也暴漲16%。禮來股價部分受到財報激勵，上季Mounjaro銷售季比躍增72.3%至9.797億美元，遠高於分析師預估，禮來也上修全年營收預測到334億~339億美元區間。

英國金融時報（FT）分析，諾和諾德的Wegovy和Ozempic、及禮來的Mounjaro目前價格每月超過1,000美元，仍非多數美國人所能企及，若要說服保險業者負擔成本，這些藥物必須提供其他健康效益，因此除了Wegovy能降低心臟病和中風風險，禮來表示今年正在測試另一種能幫助降低不良膽固醇20%的減重藥。

FT指出，現在還需要更多測試和實驗，但能同時處理肥胖、糖尿病及心臟病的藥物，為公共健康之福，也將提振藥廠獲利。

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