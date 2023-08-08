我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

儲存20多種傳染病原體 加州中資實驗室擬重新營業 當局要查

情同夫妻…珊卓布拉克交往8年攝影師男友 驚傳漸凍症去世

中醫也能治運動傷害 用「它」放鬆肌肉、降發炎反應

健康醫療網／記者王冠廷報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

運動傷害的範圍非常廣泛，只要是運動所造成的身體損害都跟運動傷害有關，運動傷害不只是運動員的專利，一般人在日常生活中，從事各式各樣活動或運動時，都有可能產生運動傷害。

急性和慢性傷害 立即處理可降低嚴重程度

臺北市立聯合醫院陽明院區中醫科主治醫師楊鯉源表示，運動傷害可分為急性傷害和慢性傷害。急性傷害像是肌肉拉傷、挫傷（淤青）、骨折、擦傷、扭傷，若立即接受適當之處理，則可降低傷害的程度。如果過度運動，沒有適當休息所累積的傷害稱為慢性傷害，會產生各種慢性發炎，例如肌腱炎、關節炎等。

中醫運動醫學 靈活運用經絡筋膜理論

楊鯉源說，中醫運動醫學介入時，經由患者整體受傷狀況及身體動態模式來分析，例如常常聽到的頭痛醫腳、腳痛醫頭就是根據人體的經絡筋膜理論來治療。此外，有時有些病症是體質或內科疾病造成的，需要內傷外治，中醫也可以同時處理，使身體達到最佳的平衡狀態。

中醫根據運動傷害的多樣性和多變性，靈活運用適當的診斷和治療，打造「個人化醫療」，使選手擁有最佳的身體狀態上場比賽。

針灸短時間內放鬆肌肉 降低發炎反應

中醫運用針灸、電刺激、傷科推拿等各種方式來減緩運動傷害與不適，並提升運動員自身的活動能力與整體表現。其中「針灸」在治療軟組織（如肌肉、肌腱等）有很好的效果。運動員常因為肌肉過度緊繃、疲勞，而產生急、慢性的疼痛。針灸可以在短時間內放鬆肌肉、降低發炎反應。

中醫在運動醫學的領域已經受到重視，前NBA球星員林書豪  、俠客．歐尼爾(Shaquille O'Neal)、帕森斯(Chandler Parsons)，都曾使用針灸治療腿傷與背傷。國際賽事中也愈來愈多隨隊中醫師，針灸治療可以讓球員迅速重回場上，發揮更好表現。中醫運動醫學不僅可以處理大部分的運動傷害，也可以協助專業運動選手增進運動表現，更可以幫助一般民眾改善疾病預後、保持身體健康及提高生活品質。

資料來源：健康醫療網

更多健康資訊：健康醫療網

肌肉 醫學 運動員

上一則

6旬婦皮蛇纏身「比生小孩痛」高達9成人體內帶病毒

延伸閱讀

蔣萬安快來看 中醫師提醒：閃到腰後切忌「這麼做」

蔣萬安快來看 中醫師提醒：閃到腰後切忌「這麼做」
鄧氏中醫疑難雜症診所精治男科疾病 辯證準確、用藥有方

鄧氏中醫疑難雜症診所精治男科疾病 辯證準確、用藥有方
8/6免費義診 西醫/中醫/牙醫/眼科 新增兒童疫苗

8/6免費義診 西醫/中醫/牙醫/眼科 新增兒童疫苗
「國醫堂」談中、西醫的大不同 教民眾根據自身病情選擇就醫

「國醫堂」談中、西醫的大不同 教民眾根據自身病情選擇就醫

熱門新聞

情境示意圖。（Ingimage）

男性十大危險生活型態曝光 看看你的老爸中了幾項

2023-08-07 05:11
維生素含有對抗發炎的化合物，從天然食物中攝取更好。（本報資料照片）

6種維生素 對抗身體發炎

2023-08-02 02:00
台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國、台灣家庭醫學醫學會邀請金鐘影帝陳亞蘭、台大醫院家庭醫學部主任程劭儀以及恩主公醫院院長黃信彰共同宣導及早預防皮蛇危害。（記者李青縈／攝影）

每三人就有一人皮蛇上身 疼痛堪比生產 6高風險族群留心

2023-08-04 17:51
醫師顏啟華（左二）建議，40歲以後要積極養肌，均衡飲食很重要，右二為81歲陳姓老翁因肌力增加，能靠助行器行走。（記者趙容萱／攝影）

40+增肌只吃肉是不夠的 醫曝：肌少危機常少吃這1項

2023-08-01 04:56
萬華名店「艋舺阿龍炒飯」去年無預警停業後，如今傳出老闆阿龍已癌逝。（取材自艋舺阿龍炒飯專門店臉書粉絲團）

油煙+抽菸阿龍炒飯老闆肺癌逝 醫：愛吃醃漬品也易癌變

2023-08-05 18:23
World Gym示範靠牆深蹲，分解動作。（World Gym提供）

英國研究這運動降血壓 健身教練示範

2023-08-02 05:01

超人氣

更多 >
她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉

她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉
愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊
美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情

美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情
涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪

涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪
便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪

便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪