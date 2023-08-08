中醫也能治運動傷害 用「它」放鬆肌肉、降發炎反應

(取材自健康醫療網)

運動傷害的範圍非常廣泛，只要是運動所造成的身體損害都跟運動傷害有關，運動傷害不只是運動員 的專利，一般人在日常生活中，從事各式各樣活動或運動時，都有可能產生運動傷害。

急性和慢性傷害 立即處理可降低嚴重程度

臺北市立聯合醫院陽明院區中醫科主治醫師楊鯉源表示，運動傷害可分為急性傷害和慢性傷害。急性傷害像是肌肉 拉傷、挫傷（淤青）、骨折、擦傷、扭傷，若立即接受適當之處理，則可降低傷害的程度。如果過度運動，沒有適當休息所累積的傷害稱為慢性傷害，會產生各種慢性發炎，例如肌腱炎、關節炎等。

中醫運動醫學 靈活運用經絡筋膜理論

楊鯉源說，中醫運動醫學介入時，經由患者整體受傷狀況及身體動態模式來分析，例如常常聽到的頭痛醫腳、腳痛醫頭就是根據人體的經絡筋膜理論來治療。此外，有時有些病症是體質或內科疾病造成的，需要內傷外治，中醫也可以同時處理，使身體達到最佳的平衡狀態。

中醫根據運動傷害的多樣性和多變性，靈活運用適當的診斷和治療，打造「個人化醫療」，使選手擁有最佳的身體狀態上場比賽。

針灸短時間內放鬆肌肉 降低發炎反應

中醫運用針灸、電刺激、傷科推拿等各種方式來減緩運動傷害與不適，並提升運動員自身的活動能力與整體表現。其中「針灸」在治療軟組織（如肌肉、肌腱等）有很好的效果。運動員常因為肌肉過度緊繃、疲勞，而產生急、慢性的疼痛。針灸可以在短時間內放鬆肌肉、降低發炎反應。

中醫在運動醫學的領域已經受到重視，前NBA球星員林書豪 、俠客．歐尼爾(Shaquille O'Neal)、帕森斯(Chandler Parsons)，都曾使用針灸治療腿傷與背傷。國際賽事中也愈來愈多隨隊中醫師，針灸治療可以讓球員迅速重回場上，發揮更好表現。中醫運動醫學不僅可以處理大部分的運動傷害，也可以協助專業運動選手增進運動表現，更可以幫助一般民眾改善疾病預後、保持身體健康及提高生活品質。

資料來源：健康醫療網

更多健康資訊：健康醫療網