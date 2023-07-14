「瘦瘦筆」疑引發自殺念頭 歐盟展開調查

圖片來源 ／健康醫療網

瘦瘦筆近年在減肥圈爆紅，然而歐洲藥品管理局（The European Medicines Agency，EMA）近期表示，已接獲冰島通報，1例使用抑制食慾的胰妥讚（Ozempic）後導致出現自殺念頭、1例使用善纖達（Saxenda）想自殺、另1例使用善纖達出現自殘想法，將對此展開調查。

名人效應 減肥針全球短缺

名人在社交媒體上大量分享減肥貼文，吸引民眾跟風。目前善纖達和Wegovy已獲得減肥核准和許可。Ozempic適用於糖尿病 患者，有助於控制血糖和體重。隨著民眾購買填充式減肥針，全球都出現短缺狀況。

綜合外媒報導，胰妥讚為GLP-1受體促效劑，主要成分為semaglutide（索馬魯肽），核准用於治療第2型糖尿病；而善纖達含有類似的成分liraglutide（利拉魯肽），核准用於長期體重管理。兩者均由諾和諾德（Novo Nordisk）製造，由於許多非糖尿病患買來用於減重 ，經常處於全球缺貨狀態。

EMA表示將針對善纖達、Wegovy、胰妥讚及其他類似減重藥物進行安全評估。目前歐盟藥物產品訊息中並未將自殺行為列為副作用，相關產品的安全性將由「藥品監測暨風險評估委員會」（Pharmacovigilance Risk Assessment Committee, PRAC）進行評估，日後將考慮是否將審查範圍擴大到「類升糖素胜肽-1受體促效劑」（GLP-1 receptor agonists）的其他藥物。

諾和諾德對此回應，患者安全是重中之重，非常重視所有不良事件的報告。GLP-1受體促效劑應用於治療第2型糖尿病已有超過15年的歷史，用於治療肥胖症也有8年的歷史。從大型臨床試驗項目和上市後監測收集的數據中，並無證據顯示其藥物與自殺自殘傾向存有關聯。諾和諾德強調會持續監測正在進行的臨床試驗和實際使用其產品的數據，並與當局密切合作，以確保患者安全和向醫療保健專業人員提供足夠的信息。

美國的善纖達處方資料包括建議監測患者是否有憂鬱或自殺念頭，若出現症狀時應停止用藥。在成人臨床試驗發現，服用該藥物的在3300多人中有9人報告有自殺念頭，而服用安慰劑的1900多人中只有2人有自殺意念；至於兒科臨床試驗中，125名研究對像中有1人因善纖達自殺而死亡。處方資料稱「沒有足夠的信息來確定與善纖達的因果關係。」

美國食品和藥物管理局（The Food and Drug Administration，FDA）2017年核准Ozempic用於治療糖尿病，並於2021年核准Wegovy用於減肥。官方表示，將繼續檢視獲核准藥品後續的安全性，並規劃檢測 和風險評估系統，一旦發現新的警訊，將採取相關應對措施。

常見減肥藥7大副作用：噁心、嘔吐、頭痛、腹瀉、便秘、腹痛、疲倦

專家提醒，減肥藥應與健康飲食和運動並用，而且所有藥物都有潛在副作用。部分藥品的仿單已將自殺念頭列入可能的副作用，建議使用者注意自己的情緒、行為、想法、感覺是否出現改變，並盡速尋求醫療協助。

原文出處：

Weight-loss jabs investigated for suicide risk

European regulators probe risks of suicidal thoughts in users of popular weight-loss medications

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資料來源：健康醫療網

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