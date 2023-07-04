打擊肥肉、消水腫必看 「這些」穴位有助減肥 如何按摩？中醫師告訴你

圖片來源／健康醫療網

中醫有「肥人多濕、肥人多痰」的說法，肥胖 多由「痰濕」的角度切入，若要治療肥胖，中醫可針對有助減肥的穴位進行埋線、針灸等治療。此外，按摩這些有意義的特定穴位也對排濕有幫助。

台北醫院中醫科鄭伊倫醫師表示，手、腳、腹部等部位，都有常用來做減重 治療的穴位，民眾可以自己在家按摩，對排濕、消水腫等也蠻有幫助的。不過，該如何按摩？這些穴位又位在哪些呢？鄭伊倫中醫師進一步說明。

中醫常用「這些」穴位 3功用有助減重

中醫減重治療會使用中藥進行體質調理，並搭配埋線、針灸等進行局部雕塑 。鄭伊倫中醫師提到，針灸、埋線的部位通常會選擇一些與肥胖相關的穴道，這些穴道有以下3種功用，包括：

．抑制食慾

．利水消腫

．增強代謝、消化

手、腳、腹部等都有常用來減重的穴位，不過鄭伊倫中醫師表示，穴位有深有淺，有些肚子的穴位按不到，但其實這些穴位的經絡會由手或腳經過肚子，所以民眾可以在手、腳等相對沒有那麼深的穴位做刺激，讓整條經絡的效果獲得較好的發揮，而常用來按摩減重的穴道位置包含：

1.腳

．三陰交（小腿內側，距離足內踝尖上約4根手指處）

．承山（小腿後面正中）

．陰陵泉（小腿內側，膝蓋下方骨頭突出的下緣凹陷處）

．足三里（小腿膝蓋外側凹陷處下4根手指處） 血海（膝蓋內側上2吋）

．太衝（第一腳趾與第二腳趾交接凹陷處）

．足臨泣（第四腳趾與第五腳趾足骨交接的前方凹陷處）

2.手

．合谷（第一掌骨與第二掌骨的交接處，較靠近食指）

．內關（手腕橫紋向上3指的中央）

3.腹部

．中脘（腹部中線，肚臍上4根手指處）

．天樞（肚臍兩側3根手指處）

．水分（腹部中線，肚臍正上方1根手指處）

．大橫（乳頭直下與肚臍同水平交接處）

．關元（腹部中線，肚臍正下方4根手指處）

除了幫助減重外，鄭伊倫中醫師提到，如果是腸胃比較有問題的民眾，建議按足三里；下半身較容易脹，可以按主管身體的血液代謝的血海；情緒不太好，建議可以按太衝；腰痠、腰部腫脹明顯，可以按足臨泣。

按摩有助排濕、減重 中醫師傳授正確按壓方式

這些穴位都是中醫常用來治療減重的部位，按摩這些穴位也有助於排濕、減肥。鄭伊倫中醫師建議，民眾可以用點按的方式，或是沿著經絡整條按完都可以，例如：陰陵泉、三陰交都在小腿骨內側，就可以按整條經絡，效果會好一點。

鄭伊倫中醫師提醒，同一個位置不要局部按壓太久，避免瘀青的風險，1個穴位大約按3－5秒左右，或一整條肌肉定點按3－5秒後，往下探到一個比較痠的地方再按3－5秒，都按完以後再重複3次，有空的時候就可以按摩，或是早、晚按也可以，至少一天做一次，也能讓循環變好。

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資料來源：健康醫療網

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