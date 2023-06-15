為何一直瘦不下來？營養師破解8個減肥迷思

(圖:健康醫療網提供)

在發達的網路世界裡，民眾被各種減肥資訊所淹沒。然而，營養師張家祥（Ricky）在部落格發文提醒，並非所有信息都是正確的，許多人都陷入了常見的減肥誤解，包括吃碳水化合物易發胖、可以局部減脂、瘋狂運動一定能瘦等等，維持可持續的健康飲食和生活習慣，才是持久減肥成功的祕訣。

減肥迷思1:碳水化合物會讓人發胖？

碳水化合物、蛋白質 和脂肪是身體所需的三大常量營養素。然而，許多人認為碳水化合物是減肥的大敵。事實上，攝入過多的熱量，無論其來源如何，都會導致體重增加。一些研究更顯示，低碳水化合物飲食在減肥方面與低脂飲食一樣有效。

碳水化合物是身體重要的能量來源，完全不攝入碳水化合物對於減肥來說並不是必需的。正確選擇碳水化合物才是關鍵。可以選擇全穀物、水果和蔬菜等複合碳水化合物，捨棄白麵包和含糖飲料等精製碳水化合物，將可以幫助減輕體重並改善整體健康狀況。

減肥迷思2:可以局部減脂？

許多人認為可以針對身體的特定區域，例如腹部或大腿減去脂肪。然而，這是不可能的。減肥時會減掉全身的脂肪，而不僅僅是一個特定的區域。減少特定區域脂肪的唯一方法是通過手術，例如抽脂術。

減肥迷思3:所有脂肪都對人有害？

多年來，人們認為脂肪是減肥的罪魁禍首，應該避免。然而，某些類型的脂肪實際上是對人有益的。健康脂肪如堅果、種子、酪梨、鮭魚等可納入飲食中，為身體提供重要的營養素，例如omega-3脂肪酸，具有抗發炎的作用，抑制身體的發炎反應，對於腦部發育、心臟和免疫系統都有好處。

減肥迷思4:節食會幫助減肥？

許多人認為節食是一種有效的減肥策略。然而，這是一個常見的減肥誤解，實際上會適得其反。當人節食時，身體會進入飢餓模式，這會減慢新陳代謝並導致身體更趨向儲存脂肪。此外，節食會導致人容易因為受不了而暴飲暴食，這將會破壞減肥努力。從長遠來看，節食對減肥是更加不利的，也是復胖的元凶。

減肥迷思5:瘋狂運動就一定能瘦？

運動肯定對人體整體健康有益，但瘋狂似運動不一定能減肥。事實上，飲食在減肥方面的作用比運動大得多。要減肥就需要創造熱量赤字，這意味著吃入的熱量要少於消耗的熱量。這可以通過飲食和運動相結合，或僅通過飲食來實現。

在進行瘋狂的運動可能會幫助燃燒熱量，但可能不足以產生減肥所需的熱量赤字。而且，人們在進行劇烈運動後可能會吃進更多的熱量，這抵消了運動過程中產生的任何熱量赤字。

另外，如果個人飲食不良，進行瘋狂運動並不能保證體重減輕。健康的飲食對於減肥至關重要，再多的運動也無法彌補不良的飲食選擇。因此，想減肥成功，運動只靠三分，飲食則占了七分。

減肥迷思6:熱量相同吃什麼都可以？

雖然卡路里是一種能量單位，但不同類型的食物會對身體產生不同的影響。熱量的攝入總量對減肥很重要，但這些攝入的熱量的品質同樣重要。

飲食中含有大量加工食品和糖分，即使你總體上攝入的熱量較少，還是會導致體重增加和許多健康問題。相反，攝取營養豐富的食物，例如全麥、瘦肉蛋白、水果和蔬菜。這些食物不僅可以幫助你減輕體重，還可以為身體提供重要的營養素。

例如，一個100大卡的蘋果比100大卡的蘇打水更有飽腹感。這是因為蘋果含有纖維，可以減緩消化並幫助產生飽腹感。另一方面，蘇打水含有糖分，會導致血糖 飆升，讓人很快又感到飢餓。因此，在食物的選擇上就是減重的關鍵。

選擇富含蛋白質、纖維和健康脂肪的食物可以長時間保持飽腹感和滿足感，從而讓飲食控制更容易堅持下去。

另一方面，含糖量和精製碳水化合物含量高的食物會導致血糖飆升，造成胰島素的大量釋放，當血糖降下來後，人就會感到肚子餓，又想要開始吃，使控制食慾和堅持健康飲食變得更加困難。

減肥迷思7:只吃單一食物就能減肥？

某些食物可能具有某些減肥特性或熱量比較低，但僅依靠一種食物並不是可持續或健康的減肥方法。事實上，過分關注一種食物可能會導致營養缺乏和其他健康問題。有效和可持續的減肥通常涉及改變健康的生活方式，包括均衡飲食、規律的運動鍛煉和充足的睡眠。

減肥迷思8:相信體重計上的數字？

減肥僅僅依靠體重秤上的數字往往會產生誤導，以下是幾個原因：體重會根據身體的水分變化而有波動。鈉攝入量、荷爾蒙變化和脫水等因素都會影響身體的水分平衡。這意味著即使沒有增加或減少任何脂肪，體重也會在短短幾天內發生幾公斤的變化。

如果人經常鍛煉，可能會在減脂的同時增加肌肉 質量。由於肌肉比脂肪重，即使已經減掉脂肪並變得更苗條，但可能不會看到體重秤上的數字顯著減少。

體重秤上的數字不會區分肌肉、脂肪、骨骼或器官組織。因此，有可能擁有健康的體重，但身體成分仍然不健康。張家祥表示，總而言之，這些減肥的錯誤迷思，實際上會阻礙減肥進步，且更難實現目標。通過了解這些誤解並養成健康、可持續的健康飲食和生活習慣，才是持久減肥成功的祕訣。

文章來源：https://ricky.tw/all/misconceptions-about-weight-loss/

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58112

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