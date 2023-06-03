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罹癌、化療中能不能運動？專家：罹癌不是運動禁忌

健康醫療網／記者黃心瑩報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

以「抗癌鬥士」為形象的台灣健身網紅麵包包，自爆三年來的罹癌人設全為謊言，而在Dcard論壇上也出現幾篇相關討論文章，許多網友表示對罹癌、化療中還能重訓感到存疑，台灣運動醫學學會副秘書長林杏青表示，除非病情惡化或嚴重急性感染、出血等不穩定的病人在癌症手術後不宜立刻運動，正在化療或接受任何的癌症治療「是可以運動的」。

無論是一般人或是癌症病友，醫學上都會建議多運動有益無害，可以提升生活品質、促進睡眠品質、降低疲勞，且對癌友來說，還能適度減緩治療中副作用帶來的不適，也有助於調劑心情。尤其在專業人士指導下訓練，還能帶來更好的效果。

正接受癌症治療能不能運動？每個人狀況不同

然而正在接受治療的癌友，能不能運動？林杏青指出，由於癌症種類多元、每種癌症造成的症狀也不同，加上患者個體性差異也大，因此沒有一套共用的運動處方，必須由專業人士按照每個人病情、治療方式、體力、年紀、曾經的運動習慣打造獨立的運動菜單。

若是正在接受化學治療，體內埋有人工血管的患者，是否不能提重物？不能重訓？林杏青回應，癌症治療過程中，主治醫師會非常留意病人情況，並且降低所有可能的風險，沒有絕對可以或不行。「如化療中的人，若原本是健力選手或是有固定重訓的人，他的狀況跟一個肌少症的長輩絕對不同，運動目標及禁忌也會不同。」

林杏青強調，要訓練之前，務必要掌握病史，並尋求主治醫師的許可，了解是否有禁忌，而運動指導者，必須知道病人是何種癌症、目前是否正在接受何種治療、目前腫瘤是否仍然存在、以及有沒有相關副作用及併發症──神經病變、淋巴水腫、造口、骨轉移等。小心監測是否有新的症狀產生，例如出現眩暈、噁心、胸痛，應暫停運動。

由低強度運動漸進式入門 免疫力不足者避免到人多處

也有許多患者會想，正在接受治療，體力比較不好，是不是等療程結束再訓練比較好？除非嚴重貧血、病情惡化或嚴重感染的病人在癌症手術後不宜立刻運動，正在化療或接受任何的癌症治療並非絕對運動禁忌。林杏青提醒，若是在治療期間較為疲憊，可以以每日多次短時間運動的方式取代長時間大量運動，在不引起症狀惡化下留意症狀緩慢漸進運動，並隨症狀調整運動強度。

有氧運動對治療期間的疲勞有改善效果，因此太過保守反而忽略運動本身帶來的好處。如果化療期間有免疫力不足的情形，應避免容易感染的運動空間，如到通風或消毒不好的大眾醫療場館運動或游泳。

負重訓練注意安全 強度模式均可調整

其他訓練考量上，若有神經病變必須注意負重訓練的安全性，小心跌倒，若風險較高，固定式腳踏車就比自由重量訓更安全；有較高骨折風險就需要調整阻力訓練的衝擊。乳癌病人的訓練必須以不引起進一步水腫為目標調整訓練強度，並建議已有淋巴水腫的病人在穿戴壓力袖套下訓練。若是有腸造口，專家建議需要小心運動引起的腹內壓升高。

【延伸閱讀】

「抗癌」網紅被抓包詐病！　「孟喬森症候群」如何分辨真偽？

婦人解黑便竟是四期胰臟癌轉移　拼七個月成功逆轉續命

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58076

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https://www.healthnews.com.tw

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