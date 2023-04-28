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心情差就吃、代謝慢… 4種肥胖型態你是哪一種？

健康醫療網／記者黃心瑩報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

肥胖不僅是外貌問題，也是健康問題，更是全球排行第五大死亡因子，甚至比飲酒威脅還高，台灣肥胖醫學會林文元理事長分享，肥胖本身不會致命，但會致病再造成死亡，每年約500萬人因而死亡。肥胖已被世界衛生組織指出「是一種慢性疾病」，但民眾第一時間通常會選擇自行嘗試，甚至於利用非正規藥物來減重，鮮少有人會求診。

最新肥胖研究出爐：肥胖分四種型態

「肥胖是進食與代謝的拉鋸戰，當熱量攝取大於消耗，就會讓體重上升！」內分泌新陳代謝專科蔡明劼醫師說明，而最新的研究針對「進食行為」與「能量消耗」將肥胖劃分出四種型態：

1.飢餓大腦：必須吃下總熱量比別人多62%的食物，才能獲得飽足感，經常克制不了「嘴饞」。

2.情緒飢餓：焦慮感特別高，是其他族群的2.8倍，情緒進食是此型態肥胖的主因。

3.飢餓腸道：胃排空的速度比別人快31%，容易多量多餐。

4.代謝異常：基礎代謝率比別人低12%，造成熱量囤積。

然而，肥胖型態非單一可能，「飢餓大腦」約佔3成、「情緒飢餓」約佔2成，包含重疊的部分，兩型態約佔5成以上，是目前主流的混合型態之一。

「合併此二型態者，就像腦中住了食慾怪獸，總是控制不了進食渴望」蔡明劼補充，「飢餓大腦」型態者，最常受外在刺激影響，如：最愛Buffet吃到飽，不知不覺吃得比別人多，才感到飽足；而「情緒飢餓」型態者，經常依賴吃東西釋放負面情緒，為了獲得滿足感、愉悅感而進食。例如白天時已經吃很多，晚上又因為工作壓力或不愉快的心情產生報復性進食，合併這兩型態的肥胖患者，靠意志力減重、克服食慾是非常困難的。

雙機轉口服減重藥物 同時降低飢餓感與進食渴望

「揪出肥胖型態之後，研究更證實藥物減重的重要性。」蔡明劼表示，靠意志力減重是違反人性且很難維持的，因此藉由藥物輔助減重成功機率較高。相較於亂槍打鳥、使用錯誤的方式，找出肥胖型態並對症下藥才是成功減重的關鍵。

但同時強調，昂貴的直銷產品、未經核可號稱排油的健康食品，其實最終都會傷害身體，復胖可能是最輕微的後果，過敏、腎功能下降、心臟衰竭等後遺症比比皆是，奉勸民眾不要求快，一定要求穩。

藥物輔助減重，除了現在坊間常聽到的「瘦瘦針」是壓制食慾，讓你不想吃東西，現在也有了雙機轉口服減重藥物，不僅抑制食慾解決飢餓大腦，同時降低嘴饞慾望，解決情緒飢餓。台灣嘉義基督教醫院家醫科安欣瑜醫師表示，雙機轉口服減重藥物擁有雙重功效，作用於大腦食慾中樞，可同時降低飢餓感、降低食物渴望，幫助民眾從源頭解決肥胖問題。經實證，肥胖者在服藥第二周即可見效，第16週體重下降5%者，1年後平均可減去11.7%體重，若搭配飲食、運動等行為改善，減重成效可望維持長達4年不復胖。

減重關鍵在行為治療 藥物僅是輔助

解決肥胖問題急不可待，但找對正確的方式才不會走上冤枉路，安欣瑜表示，減重第一步即是尋求專業醫療協助，在找到自己的肥胖型態後精準投藥，而關鍵也非用藥，而是調整行為。她強調，沒有任何一種減重方式是永不復胖，唯有改變並習慣健康的生活方式，減重才能不費力且持久。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57628

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