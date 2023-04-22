我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

iPhone解鎖密碼外流救不回 竊賊靠1招永遠鎖死Apple ID

郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁

「健身園藝」成新風潮 取代健身房還能對抗癡呆

健康醫療網／記者鄭宜芬外電報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

「運動好麻煩！」規律運動對於身心的好處眾所皆知，卻不容易持之以恆。其實，運動不一定要去健身房或外出跑步。近來新興「健身園藝」，不僅輕鬆有趣，也可以鍛鍊到全身肌群、消耗卡路里，還能改善情緒，幫助對抗癡呆，擁有眾多好處。

挖土、種植、除草 能夠鍛鍊到全身肌群

據CNN報導，研究顯示，在花園或是院子裡從事園藝，適合年輕族群進行中度至強度體力活動，也適合銀髮族進行低度至中度體力活動。《美國人體育活動指南》指出，這項消遣活動是一種肌肉強化活動，也是受傷率最低的體育活動之一。

從事園藝需要挖掘、種植、割草、耙草和除草等，可以運動到主要肌群，包括手臂、雙腿、肩膀、背部與腹部，而且還能消耗卡路里、提高活動力、幫助建立肌耐力，是與步行皮拉提斯相當的鍛鍊方式。

每小時消耗330卡路里 相當於打高爾夫

根據疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）的數據顯示，一位154磅（約等於70公斤）重的民眾，從事園藝平均每小時可燃燒330卡路里的熱量，相當於打高爾夫球或跳舞。

健身訓練APP「Future」的舊金山聯合創始人兼首席執行長里士曼達爾（Rishi Mandal）表示，由於健身園藝集結了眾多好處，「我們的客戶已經要求教練在他們的日常生活中增加園藝和景觀美化活動，因為它很容易執行，適合人們的生活方式，而且有助於沉澱思緒。」健身園藝能夠迎合低強度運動族群的整體興趣，即使在忙碌的生活中也適合從事，預計成為今年的趨勢。

72歲的美國前東南旅遊協會主席（Southeast Tourism Society）湯姆埃金森（Tom Adkinson）長期以來力倡從事園藝保持健康的理念，他擁有3個花園，種植了番茄、甜蕉椒和秋葵等作物。

在植物生長季節時，園藝工作時數與強度皆會提高，「每年我都會用手翻土，我認為這是一項認真嚴肅的工作。」埃金森會花數小時種植作物、給所有花園澆水和除草，這能進行大量的彎曲和伸展，因此他將園藝比喻成花園瑜珈。此外，他也會事先熱身，做足伸展運動。

健身園藝也需要熱身 活動強度循序漸進

羅格斯大學家庭和社區健康科學助理教授克莉絲汀澤勒斯（Christine Zellers）稱讚埃金森的做法，「儘管園藝看起來好像不費勁，但如果不先活動身體並稍微放鬆做準備，以這種新的方式活動身體會讓人變得僵硬。」對於想從事健身園藝的人來說，最推薦的熱身活動是伸展肢體和散步。

此外，從事園藝常需要彎曲膝蓋、搬運重物，她建議新手循序漸進。就像新手跑者參加馬拉松賽事之需要逐步增加公里數，新手園丁也應該從短時間的活動開始，逐漸增加園藝活動的時間和強度。

從事基礎園藝活動獲得經驗值後，就可以加大力度迎接更多挑戰，例如購買一大束花分批搬到後院，或是修剪草皮時，加快修剪速度或改用手推式割草機。想要鍛鍊肌力的人，可以裝滿2個大型噴壺，提著它們在院子裡走動，給植物澆水。

收割成就感 有助於改善情緒、對抗癡呆

健身園藝除了運動，透過雙手收穫的果實，還能讓人擁有獎勵和成就感，例如作物可以餵養全家人，或讓庭院看起來精彩美好。不僅如此，1周從事2次園藝有助於改善情緒；社區與學校的公共園藝也可以紓壓、幫助對抗孤單甚至癡呆症。

埃金森分享，將園藝作為運動鍛鍊最大的好處之一就是「收割成就感」，秋天攝取當季的新鮮番茄和秋葵，比去健身房運動更健康，「用自己種的番茄做成三明治無與倫比！」

原文出處：Gardening has taken off. Here’s why the popular activity can replace your gym workout

【延伸閱讀】

長輩「怕吃藥傷胃、傷腎、有毒！」 醫師教突破用藥盲點

肌少症老人死亡率較一般老人多1倍！ 阻力運動「微肌」變轉機


資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57512

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

健身 肌肉 舊金山

上一則

甲狀腺亢進不治療 小心「風暴」來襲可能致命

延伸閱讀

2023年美國最佳航空竟是這家

2023年美國最佳航空竟是這家
葉倫：欲建立對中健康經濟關係而非脫鉤 兩領域不妥協

葉倫：欲建立對中健康經濟關係而非脫鉤 兩領域不妥協
快看世界／蟬聯榜首 全球最多百萬富翁的城市在美國

快看世界／蟬聯榜首 全球最多百萬富翁的城市在美國
BLACKPINK爆哭後登美國當紅節目 大牌主持人也淪陷

BLACKPINK爆哭後登美國當紅節目 大牌主持人也淪陷

熱門新聞

66歲的李坤城日前因大腸癌過世，享壽66歲。（取材自臉書）

排便正常卻還是罹患大腸癌？ 醫曝最容易輕忽的兩件事

2023-04-11 05:38
做「毛巾牽拉」運動時，可坐在床上，膝蓋伸直，將毛巾繞過腳底，雙手抓著毛巾將腳底往身體的方向拉，1次15秒，重複10回合。（記者王昭月／攝影）

出國玩防腳底筋膜炎可做這3招 物治師更提醒要選對鞋

2023-04-15 04:58
一個人就醫情況日益普遍，但年長者獨自就醫的情景不免令人感到悲涼，長輩自己一人就醫約占兩成。示意圖。（本報資料照片）

老人獨自就醫成趨勢 網嘆：可悲的是沒錢、請不起看護

2023-04-17 05:09
圖片來源 ／健康醫療網

男嬰要割包皮嗎？包莖是什麼？醫傳授正確護理

2023-04-15 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

牛蒡茶能降血壓、改善甲狀腺腫大 涼拌牛蒡蓮藕絲降血脂

2023-04-19 00:45
南投醫院大腸直腸外科醫師廖師賢以腹腔鏡手術，切除大腸腫瘤，加速病患術後復原。（南投醫院提供）

逾一周無法排便竟是大腸癌上身 醫師二招讓他免裝人工肛門

2023-04-20 05:52

超人氣

更多 >
降低膽固醇 心臟科醫生愛吃這5種食物

降低膽固醇 心臟科醫生愛吃這5種食物
今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險

今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險
拜登將簽令「禁美企投資中國」 美中對抗進入新階段

拜登將簽令「禁美企投資中國」 美中對抗進入新階段
神童9歲高中畢業 父母教養秉持這3個原則

神童9歲高中畢業 父母教養秉持這3個原則
快看世界／華裔創即時翻譯通訊App 零障礙對話移民父母

快看世界／華裔創即時翻譯通訊App 零障礙對話移民父母