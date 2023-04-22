「健身園藝」成新風潮 取代健身房還能對抗癡呆

圖片來源 ／健康醫療網

「運動好麻煩！」規律運動對於身心的好處眾所皆知，卻不容易持之以恆。其實，運動不一定要去健身 房或外出跑步。近來新興「健身園藝」，不僅輕鬆有趣，也可以鍛鍊到全身肌群、消耗卡路里，還能改善情緒，幫助對抗癡呆，擁有眾多好處。

挖土、種植、除草 能夠鍛鍊到全身肌群

據CNN報導，研究顯示，在花園或是院子裡從事園藝，適合年輕族群進行中度至強度體力活動，也適合銀髮族進行低度至中度體力活動。《美國人體育活動指南》指出，這項消遣活動是一種肌肉 強化活動，也是受傷率最低的體育活動之一。

從事園藝需要挖掘、種植、割草、耙草和除草等，可以運動到主要肌群，包括手臂、雙腿、肩膀、背部與腹部，而且還能消耗卡路里、提高活動力、幫助建立肌耐力，是與步行皮拉提斯相當的鍛鍊方式。

每小時消耗330卡路里 相當於打高爾夫

根據疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）的數據顯示，一位154磅（約等於70公斤）重的民眾，從事園藝平均每小時可燃燒330卡路里的熱量，相當於打高爾夫球或跳舞。

健身訓練APP「Future」的舊金山 聯合創始人兼首席執行長里士曼達爾（Rishi Mandal）表示，由於健身園藝集結了眾多好處，「我們的客戶已經要求教練在他們的日常生活中增加園藝和景觀美化活動，因為它很容易執行，適合人們的生活方式，而且有助於沉澱思緒。」健身園藝能夠迎合低強度運動族群的整體興趣，即使在忙碌的生活中也適合從事，預計成為今年的趨勢。

72歲的美國前東南旅遊協會主席（Southeast Tourism Society）湯姆埃金森（Tom Adkinson）長期以來力倡從事園藝保持健康的理念，他擁有3個花園，種植了番茄、甜蕉椒和秋葵等作物。

在植物生長季節時，園藝工作時數與強度皆會提高，「每年我都會用手翻土，我認為這是一項認真嚴肅的工作。」埃金森會花數小時種植作物、給所有花園澆水和除草，這能進行大量的彎曲和伸展，因此他將園藝比喻成花園瑜珈。此外，他也會事先熱身，做足伸展運動。

健身園藝也需要熱身 活動強度循序漸進

羅格斯大學家庭和社區健康科學助理教授克莉絲汀澤勒斯（Christine Zellers）稱讚埃金森的做法，「儘管園藝看起來好像不費勁，但如果不先活動身體並稍微放鬆做準備，以這種新的方式活動身體會讓人變得僵硬。」對於想從事健身園藝的人來說，最推薦的熱身活動是伸展肢體和散步。

此外，從事園藝常需要彎曲膝蓋、搬運重物，她建議新手循序漸進。就像新手跑者參加馬拉松賽事之需要逐步增加公里數，新手園丁也應該從短時間的活動開始，逐漸增加園藝活動的時間和強度。

從事基礎園藝活動獲得經驗值後，就可以加大力度迎接更多挑戰，例如購買一大束花分批搬到後院，或是修剪草皮時，加快修剪速度或改用手推式割草機。想要鍛鍊肌力的人，可以裝滿2個大型噴壺，提著它們在院子裡走動，給植物澆水。

收割成就感 有助於改善情緒、對抗癡呆

健身園藝除了運動，透過雙手收穫的果實，還能讓人擁有獎勵和成就感，例如作物可以餵養全家人，或讓庭院看起來精彩美好。不僅如此，1周從事2次園藝有助於改善情緒；社區與學校的公共園藝也可以紓壓、幫助對抗孤單甚至癡呆症。

埃金森分享，將園藝作為運動鍛鍊最大的好處之一就是「收割成就感」，秋天攝取當季的新鮮番茄和秋葵，比去健身房運動更健康，「用自己種的番茄做成三明治無與倫比！」

原文出處：Gardening has taken off. Here’s why the popular activity can replace your gym workout

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57512

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