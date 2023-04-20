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美運動指南3招 日常活動就可運動 別再用「忙碌」當藉口

健康醫療網／記者吳儀文報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

美國衛生及公共服務部推出「MOVE YOUR WAY全民運動指南」，建議成人應透過有氧運動、肌力運動來維持健康。

而現代人最常以「忙碌」作為無法達成運動目標的理由，對此指南中也提供了小秘訣，讓民眾在日常生活中就可達成建議目標，不須額外撥出時間進行各項運動。

運動好處多 但開始好困難怎麼辦？

「運動能保持身體健康」這是許多人都知道的事，但通常都要經過長時間的運動，才能感受到自己的身體確實變得更健康。許多人覺得無法快速得到好處，短時間內又看不到健康的成果，因此懶得開始運動。

但其實運動有許多好處是當下立即就可感受到的，包含情緒改善、提升注意力、減輕壓力、改善睡眠等等。

美國衛生及公共服務部在MOVE YOUR WAY全民運動指南中建議，成人每周應有至少150分鐘的有氧運動，且至少有2天的肌力運動。

而許多人都知道運動的好處，卻覺得「開始」是相當困難的事。對此，指南中鼓勵民眾，可以先從5分鐘開始，即使是5分鐘對健康也有幫助，慢慢累積起來，隨著時間也能漸漸增加運動時間，達到建議的運動目標。

工作太忙無法運動？3招學起來

而現代人工作忙碌，難以挪出時間去運動，要去健身房運動或是到體育館游泳、跑步等都是相當困難的事。但指南中指出，其實遛狗、種菜等等都是有氧運動，只要任何會使心跳加速的活動都算是有氧的一部份。

此外，美國衛生及公共服務部也提供了小秘訣，讓「忙碌」不再是民眾運動的最大阻礙。

第一，將運動安排進每天日常需做的家事中，例如：拖地時邊跳舞、吸地時邊做弓箭步蹲、將衣服放進洗衣機時做深蹲等，這也能讓例行的家務不再乏味無趣。

第二，打理庭院作為身體鍛鍊，如：修剪草坪、用耙子清掃、園藝栽種等，都是增加心臟氧氣流量的好方法。

第三，跑腿、買東西時增加一些活動機會，如：將車子停在較遠的地方、選擇走樓梯不要搭電梯、拿購物籃購物不要推購物車等。

民眾可透過這些小撇步，充分利用忙碌的每一天，增加自己每日的活動量，達到建議的運動目標，維持自己的身體健康。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57464

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衛生及公共服務部 健身 肌肉

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