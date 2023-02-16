韓星IU、朴信惠、雪炫公開減肥菜單 改良吃法更健康

圖片來源 ／健康醫療網

南韓女星IU、朴信惠、雪炫身材纖瘦窈窕，她們的小黃瓜減肥菜單、地瓜減肥菜單，引起不少女孩效仿，希望養出仙女般的體態。但這樣吃怎麼會飽？營養師張家祥（Ricky）說明，這些吃得非常之少的「仙女餐」，又稱極低熱量飲食，雖然能快速瘦身，卻容易造成「溜溜球效應」復胖。因此他設計出改良版的減肥菜單，呼籲民眾吃的健康，才是對身體好的減重方式。

國民妹妹IU減肥菜單

IU一天只吃3種食物，來達到快速瘦身的效果，很多人實測過，相信效果一定很好，沒錯！因為熱量超不夠，一天加起來總共只吃約500大卡，甚至比一般人一餐的熱量還少！遠遠低於基礎代謝率，一般女生的基礎代謝大約是1100-1400左右。

改良版IU減肥菜單

張家祥提醒，如果長期攝取低於基礎代謝率的熱量，容易造成「溜溜球效應」，但如果只是應急，例如短期要去參加閨蜜婚禮的前一個禮拜，這樣吃多多少少會有一點脫水的效果。但如果想要長期執行的話，推薦參考改良版的減肥菜單。

這個改良菜單以地瓜作為澱粉來源，雞肉炒菇可補充蛋白質 ，或是換成任何一種自己喜歡的菇類都可以。蛋料理可任選煎蛋、炒蛋、烘蛋，最後一份青菜補充纖維，推薦選擇炒菠菜。另外，兩餐之間如果會餓，可以補充高蛋白飲。

這樣規畫的菜單不管是外食或是自己備餐都可以執行，並且攝取到碳水化合物、蛋白質、纖維。短期內的成效或許不太明顯，但長期來看才是對身體比較好的。

早餐：省略 中午：12點吃，雞腿總匯三明治+無糖豆漿+一顆蘋果 晚餐：8點前吃，地瓜+雞肉炒菇+蛋料理+一份青菜

朴信惠的小黃瓜減肥菜單

有「南韓男星收割機」之稱的朴信惠的減肥菜單是「小黃瓜瘦身菜單」。這個菜單主要的問題就是熱量太低、蛋白質不足，也是比較適合短期應急使用，不建議長期執行，一樣容易會有溜溜球效應。不過小黃瓜當作減肥減脂是不錯的，小黃瓜熱量低、含水量高又含有許多的維生素與礦物質，可直接生吃，作為料理中的配菜也很好入菜。

改良版朴信惠小黃瓜減肥菜單

早餐的小黃瓜鮪魚蛋捲餅，可以選擇水煮鮪魚罐頭搭配水煮蛋、小黃瓜用卷餅包起來就可以了，可以用調味料作調味或者低卡醬料，記得不要加美乃滋。

如果運動後習慣補充蛋白質的人，需要注意在6點前運動完畢並且做運動後的補充，可以將晚餐的低脂牛奶換成高蛋白飲，或者將牛乳搭配高蛋白飲風味更佳。

早餐：小黃瓜鮪魚蛋捲餅、無糖豆漿 午餐：白飯+炒雞腿小黃瓜+一份煎蛋 晚餐：5點吃(6點前吃完)，低脂牛奶+涼拌雞絲小黃瓜

雪炫的地瓜減肥菜單

張家祥強調，南韓女團AOA成員雪炫的減肥菜單是一日一餐，可以明顯看的出來，這個份量對於任何人都說都是非常不足的！

早餐：1個番薯 午餐：雞胸肉 晚餐：1顆水煮蛋 零食：番茄

改良版雪炫地瓜減肥菜單

雪炫的減肥菜單有蕃薯、雞胸肉、水煮蛋、番茄，這些都是可以在超商找到的食材。因此這個菜單的改良，會以外食方便的便利商店去設計，並修改為一日三餐，稱為方便減肥菜單。如果想要搭配168斷食，可以將食物都集中在兩餐吃完就可以了！

早餐：雞肉蔬菜捲+一杯無糖豆漿 午餐：雞肉便當+一碗湯(味噌湯、雞湯) 晚餐：青醬雞肉義大利麵（杯裝）+雞胸肉

張家祥總結，每種減肥的方法原理幾乎都是創造熱量赤字，只是創造熱量赤字的方法不同而已。但聳動標題如「30天瘦10公斤」、「一個月暴瘦10公斤不復胖！」，不一定是事實的全部。

減肥除了吃還有許多會影響的因素，包括運動與代謝率等等，呼籲民眾先要求「健康」再要求體態，減肥是為了有更健康的身體，體重的下降都只是附加價值，這樣才會減得更舒心，也更能持久。

原文出處：【韓國女星減肥菜單大揭密】仙女餐是什麼？小心照著做不瘦反變胖

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資料來源：健康醫療網

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