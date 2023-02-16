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女星在吃的「仙女餐」是什麼？小心沒瘦還變胖

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

IU、小S、徐若瑄等許多女明星都曾靠著吃「仙女餐」維持苗條纖瘦的身材。營養師張家祥（Ricky）提醒民眾別輕易模仿，仙女餐每天僅攝取約800甚至更少的卡路里，雖然能在短時間內瘦下來，但卻可能會造成「溜溜球效應」，導致體重不減，反而還復胖！

仙女餐定義：極低熱量飲食

「仙女餐」又稱極低熱量飲食（VLCD），是一種節食的方法，嚴格控制每天攝取的卡路里，每天，攝入約 800卡路里或更少，通常用低熱量的奶昔、能量棒來代替正餐，低於一般女性的每日基礎代謝率（1100-1400大卡）。

這是一種快速的減肥方法，主要適用在體重指數（BMI）為30或更高的患者達到快速減肥的效果，這種極端的減肥法必須在醫生的監督下進行，而且不建議執行超過12周。

但這種極端節食方法並不適合大部的人，特別是未成年者、懷孕、哺乳、有飲食失調者等更應避免。

仙女餐為甚麼可以快速減肥

張家祥說明，一般而言，女性基礎代謝率是 1,100 至 1,400 大卡，仙女餐不超過800大卡，遠低於基礎代謝率，就是靠創造熱量赤字，來達到減肥的目的，由於每日熱量攝取的熱量低於基礎代謝率BMR，所以效果很顯著且快速，但之後又很容易復胖回來，造成「溜溜球效應」。

１效果佳

和其他節食減肥方法比起來，仙女餐這種攝取極地熱量來減肥，短期達到減肥目的效果較佳。

２快速減肥

這種極端的減肥法，可以讓人達到快速的減肥。研究顯示，在減重手術前進行12周的極低熱量飲食，平均可以減去的體重為11.1%。

３為手術做準備

肥胖患者若BMI超過30或40，會有嚴重的脂肪肝，在這種情況下，很難執行一些腹腔鏡手術。因此，進行手術前會執行12週的極低熱量飲食，讓患者在短時間內快速減肥，以利手術進行。

研究顯示，手術前成功減重和手術後的效果之間存在正相關，也就是對於手術效果是有益處的。

極低熱量飲食有什麼缺點？

１副作用

進行極低熱量飲食的人，常會出現的副作用是頭痛、疲勞、噁心、便秘、脫水、低血糖、脫髮等。這種極低熱量的飲食方式，無法長久執行，最多只能執行12周，長期會造成營養不良。之後，患者將需要過渡到健康的飲食方式，加上肌肉鍛煉，才能維持體重。

２缺乏營養

人攝取的熱量低於基礎代謝率，是很難在飲食中獲得足夠的營養素的。如果飲食中缺乏南瓜子或是牛肉中的鋅，可能會造成脫髮。鈣和維生素D長期攝取不足，則會導致骨質疏鬆症。

３溜溜球效應

減重減掉的是什麼、溜溜球效應又是什麼？張家祥表示，溜溜球效應是指一開始減肥，減去的並非人人討厭的脂肪，而是水和肌肉，因此容易造成過一段時間後，又復胖的狀況。這種溜溜球效應常發生在極端節食的人身上。

代謝補償是身體的一種生存保護機制，就是當人在減脂的時候，身體意識到熱量攝取不足，為了幫助人體生存、度過飢荒，身體就會開始想盡辦法來降低熱量的消耗，也就是降低代謝率。身體會傾向從肌肉獲得熱量，造成肌肉量的減少，導致基礎代謝率BMR開始下降，接著身體還會把降低基礎代謝所剩餘的熱量轉為脂肪儲存，導致脂肪的增加。

張家祥形容，如果把這種機制想像成「收入」就很好理解，當人的收入減少（熱量不足），身體就會降低開銷（降低基礎代謝率），傾向把錢存起來（降低基礎代謝所剩餘的熱量轉為脂肪儲存）。

「長期執行節食創造熱量赤字」和「長期維持過低的體重」，身體會為了生存，很自然地傾向壓抑熱量消耗，會讓人體燃燒更少的卡路里，才可以生存。因此，當人攝取的熱量無法低於減重時期的熱量時，就容易復胖回來，這就是「溜溜球效應」。

【延伸閱讀】

「瘦胖子」是什麼？　糖尿病死亡風險較肥胖者高2倍

減肥越減越胖？　營養師教你突破4大盲點　

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56755

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