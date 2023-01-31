減肥愈減愈胖？營養師教你擊破「4大盲點」

（圖：健康醫療網提供）

近年來各種數字減肥法風行，例如168斷食法、211餐盤等，標榜不用斷食也能輕鬆瘦。但仍有民眾瘦不下來或是復胖，到底是哪邊出問題呢？營養師李芷薇列舉民眾減肥失敗常見的4種況狀，建議少吃多動、養成長期飲食習慣，才能健康享「瘦」。

１成功瘦下來卻又暴飲暴食

許多人成功瘦下來之後卻又復胖，李芷薇說明，這是因為採用了「自己沒辦法長期使用的飲食習慣」，例如進行了3個月到6個月後撐不下去，又繼續暴飲暴食，結果導致復胖。她提醒，民眾若成功瘦下來後又隨便亂吃，不僅容易復胖，且不利於長期的飲食控制，建議把飲食減重 養成長期習慣，較能維持理想體態。

２使用錯誤的極端斷食方法

有的民眾則是採用了錯誤的完全斷食法，無法有效減重。例如一個禮拜有2、3天只喝水，幾乎沒有進食，會導致身體誤以為主人碰到飢荒。為了維持生存，身體會自動把基礎代謝率往下拉，所以反而胖起來。因此，完全不吃東西其實是沒有辦法瘦下來的。

３採用完全無油偏激飲食法

近年流行水煮便當，但若長期完全無油，身體也會以為主人碰到飢荒狀態，因此把比較不重要的荷爾蒙系統關掉，便造成荷爾蒙失衡。李芷薇提醒：「脂肪是合成荷爾蒙的重要原料，所以當人完全不吃油、進行無油飲食的時候，會有荷爾蒙變化的風險，女性會開始月經失調，或是男性會開始掉頭髮。」加上人不可能長期都採用這樣的極端減肥法，因此容易復胖。

４「泡芙人」只節食不運動

還有一種類型的民眾不愛運動，或是認為只要飲食有控制就好，不需要運動。營養師說明，攝取的熱量減少，體重確實會往下掉，可是令人擔心的是，「體重數字流失的是肌肉 ，不是脂肪。」導致變成體脂肪超高的「泡芙人」。她建議民眾減重的時候搭配運動，有助保留人體肌肉，對於整體的健康效益會更好。

減肥卡關 如何突破停滯期？

一但碰到停滯期，減肥卡關、瘦不下來時該怎麼辦？李芷薇推薦可增加活動時間或是運動種類。研究指出，同樣每天運動40分鐘，分成4次10分鐘，效果比一口氣運動40分鐘更好。

因此，不用強迫自己上健身 房持續運動40分鐘，改為「增加活動量」即可，例如早上進辦公室前，提前幾站下公車、中午買午餐稍微走遠一點散步，或是回家提前幾站下車，早中晚各多運動10分鐘，一整天加起來就多運動半小時了。

不過，若是出現月經失調或是掉髮，顯示身體已不能耐受，則建議尋求營養師協助調整，以免情況嚴重到影響健康與生育，就得不償失了。

【延伸閱讀】

外國夯「一月戒酒挑戰」 不僅顧荷包還有意外好處！

體重破百求子多年無果 婦減15公斤驚喜中獎！

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56576

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw