運動最常見腿後肌拉傷 醫教怎麼減少傷害

大腿拉傷在許多運動中很常見,平均而言運動員 每1000小時的運動受傷1.2至4次。台灣運動醫學 學會副秘書長林杏青表示,腿後肌(膕繩肌)損傷常見於田徑、足球 、舞蹈選手。足球競賽中每個賽季約有22%的足球運動員有膕繩肌損傷,平均因為受傷導致無法競賽的時間約24天。

▲三條膕繩肌(林杏青醫師提供)

突然加速、跨步過大 都可能造成拉傷

腿後肌肉受傷有兩種類型,一種是因為突然加速、衝刺造成收縮過度,如短跑競技衝刺時瞬間用力造成的傷害,較常發生在腿後肌中的股二頭肌,一種是因為過度伸展如跨步踢出時造成拉傷,常發生在半膜肌。跑步時最常出現腿後肌傷害的時間點常常在「擺盪末期」發生,也就是跑步時將其中一隻腳向前離開身體盪出去到落地的瞬間

合理訓練避免疲勞 減少運動傷害的重點

對運動員而言,訓練腿後肌的力量以北歐式腿後肌彎舉運動最為有效,但受傷後除了重建力量,動作控制上的問題也需要同時注意,例如長跑等運動中,若有太多過度曲髖的步態,有可能反覆過度伸展膕繩肌造成損傷,此時也應同時訓練骨盆/核心肌群的控制能力、膕繩肌的彈性。

此外,無論對預防或是治療而言,合理的訓練課表避免過度訓練造成疲勞也是減少運動傷害很重要的一環。

▲跨步踢出時,若髖關節彎曲延展過度,有可能造成伸展性的傷害

▲跑步時擺盪末期腿後肌負責讓小腿減速,是主要出力的肌群,若過度疲勞、瞬間出力過度,有可能造成傷害

(文:台灣運動醫學學會副秘書長/杏仁復健科診所院長林杏青)

(動作示範:杏仁復健科診所治療師黃彥魁)

Danielsson, A., Horvath, A., Senorski, C. et al. The mechanism of hamstring injuries – a systematic review. BMC Musculoskelet Disord 21, 641 (2020). Mechanics of the Human Hamstring Muscles during sprinting. American College of Sports Medicine, p 647 – 658. Schache A.G., Ackland D.C., Fok L., Koulouris G. & Pandy M.G. (2013).

