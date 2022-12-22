每天運動「？」分鐘有助紓壓 專家：跳繩不受空間限制

跳繩是一種簡單易行、減肥效果明顯的運動。（Getty Images）

根據多項研究指出，疫情 期間，憂鬱症及焦慮症罹患人數遞增，尤其兒童青少年的罹患率更顯著上升，民眾須更正視如何維持及促進身心的健康，預防陷入憂鬱。

透過規律運動 減輕心理憂鬱

根據一篇發表於2022年《Science Daily》的美國愛阿華州立大學研究指出，每日運動30分鐘可減輕憂鬱狀態，讓人感到快樂、增強記憶力及自信心。因此，台灣董氏基金會建議可從跳繩或慢跑運動開始，逐步提升運動量，讓孩子從小培養運動習慣。

運動不受空間限制 自己掌控更輕鬆

董氏基金會心理衛生中心謝秉廷組長說，從基金會歷年調查中發現，每周跑步超過三天以上者，心情變好的比例明顯高於無固定習慣跑步者，且有助於睡眠品質與提升專注力。為提醒學生運動不受空間、疫情限制的概念，除了持續推動跑步運動，也鼓勵學生可從事跳繩運動，跳繩運動可由學生自己掌控，有助於增進協調性、平衡感、敏捷性、韻律感以及肌耐力，適量進行跳繩運動，更有助於肌肉 和骨骼的發展、改善心情及提升自信心。

（圖：健康醫療網提供）

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資料來源：健康醫療網

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