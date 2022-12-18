世足賽球員拚搏防受傷 物理治療師：射門時2部位要注意

圖片來源 ／健康醫療網

2022世足賽於卡達開打，戰況激烈，球迷看到喜愛的球隊射門得分，也跟著一起大聲歡呼。在慶祝贏球的同時，你知道足球 員傳球、射門時會使用到哪些肌肉 ？可能有哪些運動傷害嗎？

物理治療師張正琪表示，用腳踢球時有2個部位相當的重要，這些肌肉的拉傷、軟組織的扭傷都是非常常見的運動傷害，而足球與其他運動不同，可以用頭部傳球、射門，這方面也有許多運動傷害需要特別注意。

控制髖關節 、膝關節2部位 這些肌群助球員射門得分

足球常會使用腳來傳球、射門，物理治療師張正琪表示，在踢球的動作中，「髖關節」是很重要的角色，關節的靈活度、控制關節的肌群都會影響到足球選手的表現，主要的肌群包括髖關節的屈肌，以及它背側的伸肌。

關於髖關節的屈肌，物理治療師張正琪提到，最重要的肌肉就是髂腰肌、股直肌，能提起大腿做出預備踢球的動作，而伸肌的部分，最主要的就是臀肌，以及大腿後側的膕旁肌群，能使髖關節做出伸展的動作將球踢出。

而在足球比賽中，不僅僅只是踢而已，還要控制球的方向，精準的傳球、踢進球門才能獲勝。物理治療師張正琪指出，想要控制球的方向，掌握射門的精準度，控制「腳踝」的肌肉就很重要，像脛前肌、脛後肌、腓骨長肌，可以控制腳踝，影響腳底內翻、背曲或蹠屈，改變腳的角度，來控制傳球、射門的方向。

物理治療師張正琪表示，這些都是足球選手在用腳射門、傳球時常會用到的肌群，也是最常拉傷、扭傷的部位。

用頭傳球 小心腦震盪、腦出血

除了腳，足球也能用頭傳接球、射門，這在運動中相當的少見也相當特別。物理治療師張正琪表示，對足球員來說，脖子的肌肉一定要夠強壯，才能承受足球的衝撞力，去做傳球的動作，像脖子深層的屈肌、胸鎖乳突肌、前斜角、中斜角、後斜角肌，還有背部控制脖子抬頭的伸肌，像斜方肌、頭夾肌，這些都是很重要的。

不過，物理治療師張正琪也提到，其實用頭傳球機率相對來說不高，而且具有危險性，可能會有腦震盪，甚至是腦出血，嚴重還會失去意識必須送醫治療，在送醫時需特別注意，一定要做好頭、頸部的固定與保護，並用長背板搬運，不然很有可能在搬運過程中發生二次意外導致半身不遂，這也是為什麼在足球比賽中，常會看到醫療人員用長背板搬運選手的原因。

頭部傷害需觀察症狀2天 一般民眾也該注意

當頭受到撞擊後，常會有頭痛、頭暈、想吐等症狀，需要觀察24至48小時，物理治療師張正琪表示，頭部受到撞擊一定要觀察2天才能安心，有些人可能只是腦震盪，但有些人也許是腦出血，只是出血點很小，一開始出血量少，當下沒什麼症狀就很難評估，可是一旦時間久，出血量多到壓迫生命中樞就有可能昏迷必須緊急手術。

物理治療師張正琪也指出，醫療端通常要像出車禍，這種有非常大的出血可能才會主動進行電腦斷層，但像運動造成的頭部傷害，相對來說並沒有那麼大的出血可能，通常都是觀察2天，如果有嚴重嘔吐、反應變差、意識模糊等症狀加劇的情形就必須送醫治療。

她也特別提醒，千萬不能讓頭部受傷者單獨一人，因為隨時都有可能會失去意識、昏迷不醒倒地，這些不僅只有運動造成頭部傷害時該注意，一般民眾特別是年長者，在家跌倒如果有撞到頭，這也都是要特別注意的。

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資料來源：健康醫療網

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