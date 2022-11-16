不能只看BMI 是否肥胖還要量腰圍

許多人會注意體重控制，但腰圍管理卻容易被忽略。(Getty Images)

腰圍增加會提高罹患心血管疾病 及糖尿病 風險，醫師呼籲民眾應定期量腰圍，並採取健康飲食原則及規律運動。

「腰圍增加」是常見問題，然而較多民眾會注意體重控制，但容易忽略腰圍管理。根據研究指出，隨著腰圍增加，血壓 、血糖、壞膽固醇也會增加，導致罹患心血管疾病、糖尿病的風險提升。

台灣衛福部國健署長吳昭軍提醒，腰圍過大表示腹部肥胖、內臟脂肪多，內臟脂肪堆積過多會影響代謝，但BMI無法反映內臟脂肪的堆積程度，最簡單的方式就是「量腰圍」，成年男性腰圍大於90公分、女性大於80公分，就要小心內臟脂肪過多的問題。

吳昭軍呼籲，民眾平時應養成定期測量及記錄腰圍的習慣，並透過少油、少鹽、少糖及高纖的健康飲食原則，每周從事150分鐘的規律運動，做好自身的腰圍管理。

國健署提醒，腰圍在正常範圍者，建議配合每年的健檢至少量一次；若腰圍超標者，應配合體重控制，建議每周至少量測一次，並遵守以下四個步驟：

1.早晨空腹時，除去腰部覆蓋衣物，輕鬆站立，雙手自然下垂。

2.將皮尺繞過腰部，調整高度使其能通過腹部中線（骨盆上緣至肋骨下緣的中線）。

3.注意皮尺與地面保持平行，並緊貼、不擠壓皮膚。

4.維持正常呼吸，在吐氣結束時，量取腰圍數值。