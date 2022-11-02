55歲傳產老闆每周跑40公里 甩開脂肪肝及三高紅字

（圖：健康醫療網提供）

亞培世界馬拉松 大滿貫(Abbott World Marathon Majors, AbbottWMM)萬達分齡冠軍資格賽台灣站–日月潭 環湖馬拉松日前盛大展開，受疫情影響睽違三年再度開跑，參賽人數創新高。

亞培世界馬拉松大滿貫萬達分齡世界排名賽，為全球馬拉松界熱門賽事，日月潭環湖馬拉松正是其全台唯一分齡資格賽，此次參加日月潭環湖馬拉松的跑者，將有機會爭取前進亞培世界馬拉松大滿貫萬達分齡世界冠軍資格賽的門票。

跑團之一、這次也參與29K超半馬賽事的萬芳醫院腎臟科主任鄭仲益說明：「診間常見中壯年族群出現偏胖與代謝症候群問題，因此常鼓勵病友增加運動量。只要持之以恆，多可看見健康狀況改善。」鄭仲益醫師分享曾收治的60歲第三期慢性腎臟病患者，起初伴有高血壓 與高尿酸的症狀需要依靠藥物治療，在患者堅持每天進行10公里的慢跑運動後，高血壓與高尿酸的症狀已獲得大幅改善。鄭醫師平時也熱愛跑步運動，希望呼籲民眾與慢性病患者，依照自身體能狀況養成並維持運動習慣，對健康很有幫助。

55歲、此次參與29K超半馬跑者林捷明，本身是傳統產業經營者，其表示自己43歲時確診脂肪肝、三高指數滿江紅；因而開始從運動及營養雙管齊下管理健康。每周跑步40公里以上，目前身體恢復健康，更開始挑戰鐵人、游泳等賽事。

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