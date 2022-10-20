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上班全身痠痛不適 快試試「自我牽拉」復健

健康醫療網／記者曾正豪報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

陳先生為43歲上班族，因長期在電腦前久坐，漸漸發現脖子僵硬、肩膀也十分疼痛，至復健科就診後，經物理治療師檢查評估，發現陳先生因工作壓力、循環不佳等因素導致肌肉僵硬，透過為期2個月的「自我牽拉」的復健運動，放鬆肩頸肌肉，不只酸痛問題解決了，舒緩筋骨還兼能改善不良姿勢。

壓力恐造成椎間盤突出

台灣近五成久坐的上班族有肩頸痠痛症狀，肩頸不適會使生活品質下降31%，甚至使工作效率降低，影響甚大。嘉榮物理治療師王銘槿表示，彎腰駝背也許能享受到一時的舒適，但其實更耗體力，因身體處在不正常的姿勢下維持住一段時間後，這些壓力會日積月累耗損骨頭、關節和韌帶，如退化性關節炎、椎間盤突出、上肢麻、痛等症狀。

而造成肩頸痠痛的原因，多是由於上班族長期坐姿不良，導致頸部深屈肌本該活躍的肌肉變得鬆弛無力，肩頸也隨之前傾，或因盤腿、翹腳、駝背、聳肩等姿勢不佳造成的身體影響，若漠視恐讓情況加劇，不可大意。

電腦應與視線同高

除了維持良好的姿勢之外，王銘槿建議，將電腦螢幕架設在與視線同高、或視線往下20度角的位置，好讓手肘能夠垂直擺放、臀部向後坐滿椅子、雙腳平放在地、髖骨保持略高於膝蓋的位置，椅背的高度至少要能支撐中背部，若能一併支撐頭部則最好；另外，將鬧鐘設為每60分鐘響鈴一次，每回鬧鐘一響，先檢查當下姿勢是否正確，再起身抬頭挺胸走個5分鐘，多走動還能改善血液循環。

端正姿勢靠訓練

平時工作到一段落，在座位上也可伸展筋骨，如雙手平放於大腿，慢慢將肩膀向下向後收，夾緊肩胛骨停住5到10秒鐘再放開，一天做三到五回，每回10到15次。

嘉榮復健科主任楊立群說明，端正姿勢並無捷徑，得持續訓練大腦去提醒身體保持直線體態，一旦運動神經熟悉了這種重複模式，姿勢自然就會改善。上述建議的運動，一週至少要做三次，並持續進行四到六周，直到有明顯改善為止；若症狀仍無法改善，則應盡快尋求醫師的幫助，透過症狀給予治療，才能避免影響日常生活。

【延伸閱讀】

擺脫肩頸僵硬、腰痠背痛　這8招超簡單動作學著做

全身痠痛找不到原因？　「黃金三角治療」全面緩解

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55469

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