減重不能只靠意志力？這「兩件事」才是關鍵

（圖：健康醫療網提供）

為什麼廣大的上班族想減重 老是失敗？大部分上班族壓力過大，下班後只想癱軟在沙發上，明知道應該起身去運動、吃低油低醣原型食物，但「我已經這麼累了」、「今天才被主管噹」、「遇到一堆奧客」，下班我還不能讓自己順心嗎？或是職業父母，忙到孩子睡了才能坐下喘息，於是鹽酥雞跟氣泡飲料便成了唯一慰藉。林口長庚醫院代謝暨體重健康管理中心副主任莊海華表示，即使明白減重應該管住嘴，但實際上能長久維持不復胖的人並不多，這不單純是飲食控制問題，而是整個身心狀態都需要調整。

肥胖 評估三層次 體脂率不是唯一標準

肥胖的評估有三個層次，BMI是門檻，再來看體組成（脂肪、肌肉 、骨骼等），更進一步還可探討生理功能。莊海華醫師提到，現代人注重體脂率，是一個很好的觀念演進，但有許多醫學研究發現，BMI仍是與健康風險最密切相關的預測項目。台灣人BMI的正常範圍是18.5≦BMI＜24，然而每個人最適合的點都不一樣，而對應的體組成，也會因年紀、人種、基因等而異。若要減重，應先以BMI作為基礎判斷，再進一步追求體組成，確保脂肪不要太多、肌肉不要太少、骨骼不要太鬆。

生活各方角力失衡造就肥胖

究竟減重要從何下手？莊海華醫師認為，保持適中體型基本要靠吃，也就是飲食控制，而運動則可以用來維持良好的體適能、體型、及身心狀態。然而，食慾是非常複雜的事情，包含為了活下去的基本「生理餓」，以及為了滿足感、快樂感的「心理餓」。性與食物會帶來難以取代的愉悅感，所以古人說「食色性也」。另外我們還有意志力、理智控制的部分：例如在高級吃到飽餐廳，雖然已經身心都不想吃，但為了回本再拿一盤；或是生理和心理上都餓，但卻強忍著不吃的狀況。

大部人發胖都是因為心理餓、嘴饞，食物的確是忙碌生活中的一個慰藉，而肥胖是一種能量失衡的狀態，起因包含荷爾蒙、情緒、壓力、睡眠等生活型態，不能只靠改變飲食，必須全面調整身心靈、調整生活。莊海華醫師坦言，如果給一個減重菜單、運動計畫、作息表，照著做一定都能成功，但大多數人很難辦，因為家庭工作兩頭燒，能用在減重上的時間和經濟資源不可能無限，太顛覆生活的模式，通常無法持久。所以找出自己願意做、且做得到的健康生活方式，是長期維持體重的關鍵。

醫療介入事半功倍

減重是很個人化的，如果自己沒有這種毅力甚至資蒐與規畫能力，建議可以就醫尋求專業醫療團隊的協助，才能事半功倍。莊海華醫師說明，自己在門診時常協助民眾梳理、察覺，從作息、飲食習慣、心情、紓壓方式、通勤時間等找出破口調整，不把體重當作唯一成績單，共同討論出目標，並視情況以藥物輔助，才能正常運作且持久。

「心理餓」就是一個必須克服的關卡，如果單靠意志力，不僅無法長久更容易反撲，莊海華醫師分享，目前用於治療減重的藥物有三種：

1.口服抑制代謝藥物，不影響食慾，藉由降低大約30%的油脂吸收來減重

2.針劑藥物(俗稱瘦瘦針)，針對下視丘抑制食慾，主要控制生理餓，對於心理餓層面較少，可將食慾打五折左右

3.新一代口服藥物，針對食慾中樞和情緒回饋中樞，減少生理餓，同時還能抑制心理餓，在美國上市已久，且不用打針，進入門檻低

她舉例，有些人非吃消夜不可，一整天才覺得圓滿，那就調整消夜的份量、內容物，或是晚餐盡量吃飽一點，慢慢減少消夜甚至不吃；若是利用藥物輔助，以新一代口服減重藥物為例，則能讓心靈減少對食物的依賴，打消吃宵夜的念頭。另外，目前也還有胃內縫合或減重手術等方法，來幫助肥胖程度較高的民眾。莊海華醫師強調，醫療是強力輔助，讓減重變得容易，但如果不想復胖，還是必須同步調整生活模式。民眾若是不想老是減重失敗，建議可以尋求專業團隊的協助，才能瘦得健康、瘦得長久。

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資料來源：健康醫療網

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