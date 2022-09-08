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冷凍減脂「凍」一下就瘦？深入剖析：僅2狀況適用

健康醫療網／記者林怡亭報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

擁有穠纖合度的身材，是許多人努力追求的目標，除了飲食控制、運動健身等方法，有些醫美廣告宣稱可在短時間內快速達到瘦身、雕塑身形的效果。到底是什麼原理？

僅適用身體質量指數小於30者

食藥署說明，相較於抽脂、消脂針等侵入式醫美療程及麻醉手術所帶來的風險，冷凍減脂是利用冷卻造成脂肪組織發炎，再透過免疫反應消除脂肪細胞，是以無痛、無侵入性的方式來局部消脂。

冷凍減脂的作用原理，是用探頭把局部的皮膚和皮下脂肪吸附，探頭的兩端將熱量吸出降溫，因脂肪降溫後會形成微結晶，引起發炎反應、細胞溶解，免疫細胞再將其吞噬；不過，冷凍減脂主要用於消除難以透過飲食或運動減少的局部脂肪，只適用於身體質量指數BMI小於或等於30 Kg/m2的族群。

局部性使用 不可用於治療肥胖

台目前核准冷凍減脂的醫療器材，僅可使用於大腿、腹部、側腰、背部、腋下及頦下，且該部位脂肪組織必須至少有2.5cm寬度才能進行治療，但只能減少皮下脂肪堆積，且平均改善厚度為0.2cm，食藥署強調，對內臟脂肪無療效，也不可用於治療肥胖症。

值得注意的是，由於作用原理涉及接觸冷卻及發炎反應，並有使用者限制、副作用、復原期長、可能造成神經受損等風險，因此需經由醫師評估，再決定是否適合接受此種治療方式。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55029

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