自律神經失調 呼吸也會胖 原來是壓力肥搞的鬼

圖片來源 ／健康醫療網

高壓會使交感神經處於亢奮狀態，同時副交感神經的作用則會被抑制，若壓力的狀態一直無法解除，自律神經就難以恢復平衡而容易失調。中醫師吳宛容解釋，負責運作消化的副交感神經，因壓力大被抑制，導致消化功能變差，脂質代謝下降，導致脂肪囤積；腸道環境因消化不良而變差，導致流至全身的血液品質下降，影響全身各個器官的運作，也間接影響分佈在各個器官的自律神經，加重原來自律神經失調的問題，在中醫觀點來看多屬肝鬱氣滯型體質，約有20％左右的肥胖 患者屬於壓力型肥胖。

工作忙碌上班族 易肝鬱氣滯引起壓力肥

這種體質多見於工作忙碌、壓力大的上班族。常靠吃來紓解壓力，當壓力大、心情煩躁的時候就猛吃零食，尤其喜歡吃甜食。這是因為情緒壓力會使腦內的血清素(serotonin)降低，使人感到焦慮。為了紓壓，我們會無意識地選擇「高糖、高油、高脂」類的垃圾食物，例如：甜點、蛋糕、霜淇淋、洋芋片、鹹酥雞、珍珠奶茶等，會讓血糖迅速提升，精神百倍，腦中多巴胺提升就會感到舒服愉悅。

肝鬱氣滯的肥胖型患者上半身通常顯得過重、厚實，多屬虎背熊腰的體格，而且肩頸經常僵硬痠痛，嚴重的時候會有胸悶，脅肋脹痛，或是常覺得呼吸不順暢。吳宛容進一步指出，患者早上起床口中常有苦味，平時容易焦慮易怒，常用吃來紓解壓力。女性常常會有經前身體不適，如頭痛、噁心、乳房脹痛等症狀，甚至是月經週期不規律，經來血塊多、腹痛嚴重，按壓腹部更痛等情形，就是標準的肝鬱氣滯型引起的肥胖，又稱壓力肥，中醫常常使用頭皮針與耳針改善這類型的症狀。

氣血循環不佳恐造成三高 用藥之外還是要排除壓力

中醫認為肝主疏泄。吳宛容表示，因壓力、情志因素，造成肝氣鬱結，使肝膽疏泄失調，不僅影響脾胃運化，而且不能正常分泌及運輸膽汁，導致過多的脂肪內聚造成肥胖。此外氣可推動血的運行，當一個人肝鬱氣滯，整體的氣血循環不佳，也會造成血瘀，這就是高血脂，高血壓 ，糖尿病的根源。所以這種患者要以舒肝理氣、活血化瘀、安神降脂為目的，但是壓力的根源還是要排除，要不然無法適時斷根，常用中藥材為柴胡、薑黃、薄荷、鬱金、香附、延胡索、玫瑰花、洛神花、陳皮、山楂、丹參、赤芍、丹皮、桃仁、遠志、石菖蒲等。

平時應該多注意自己的壓力值。避免壓力爆炸，如有這樣情形要有規律運動的習慣不僅可以維持肌力、心肺功能，增加抗壓力，還有慎選食物。肚子餓時多吃點青菜，瘦肉，魚類，避免高糖高脂食物，選用高纖低熱量食物代替。最重要的還是適時排解壓力，以休息代替暴飲暴食才是戰勝壓力肥的好方法。

按摩頭皮穴位 穩定自律神經、舒緩頭痛

吳宛容建議，平時可以常按摩頭皮，因頭皮下方佈滿具有調節內臟以及血管等機能的自律神經，只要按摩頭皮，就能讓具有血管收縮功能的交感神經跟具有血管鬆弛功能的副交感神經得到刺激，達到強身健體與舒緩情緒等良好效果。

當覺得脖子僵硬，頭昏腦脹時，用大拇指指壓左右耳朵兩邊正下方的翳風穴，往頭部的中心方向慢慢按壓3～5次，就能達到肩頸放鬆的效果。因精神緊張而引起的頭痛，可用雙手的大拇指順時針推揉左右兩邊的太陽穴3～5次。太陽穴一旦獲得舒解，整個頭皮的血液流動也能更加順暢，精神也會變得集中。如果覺得眼壓過高時，用雙手食指從雙眼正內側凹陷處的睛明穴，順著眼睛周圍輕輕揉壓約3～5圈，便能得到舒緩，還有消除熊貓眼的效果。

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資料來源：健康醫療網

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