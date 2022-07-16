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每天跳繩4000個減肥 結果她進了手術室

中國新聞組／北京16日電
跳繩別過量。(中新社)
跳繩別過量。(中新社)

上海一名女子為了減肥，每天跳繩4000個，一個月後卻「跳」出了半月板和韌帶撕裂，不得不進行手術治療。

揚子晚報報導，身高160公分、體重46公斤的吳姓女子，因為想再瘦兩公斤，每天跳繩4000個。直到有一天覺得腿特別疼，就醫檢查後發現半月板和韌帶撕裂，不得不進行手術治療。

據其講述，她經過這件事才知道，跳繩是比較磨損膝蓋的，並且她的半月板先天發育畸形，導致病情更嚴重。

對此，江蘇省體科所專家顧洪在表示，不要將「鍋」丟給跳繩，任何過量的、不科學的健身都有可能導致身體損傷。對於吳女的遭遇，顧洪認為，罪魁禍首不是跳繩本身，錯誤的動作、被忽視的熱身和放鬆……這些都可能造成跳繩運動損傷。而造成吳女半月板撕裂的最主要原因應該是運動過量，「沒有基礎的人每天跳4000個，量太大了，一個月下來，必然造成運動勞損。」 

「腰椎不好、膝蓋有過傷病、體重過重、患有冠心病、心功能不全、高血壓等疾病的人群，都不適合進行高強度的跳繩訓練。」南京紫金醫院康復治療中心負責人戚玉亮說，跳繩數量應該循序漸進，「比如一天定量500個，可以分10次跳完。對於普通人來說，並不推薦一次跳超過100個。」 

手術 高血壓 健身

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