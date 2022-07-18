疫情下42%成人「宅胖」 醫師提醒85210口訣甩肉

醫師建議，疫情間每日應運動1小時。（路透）

新冠疫情 持續延燒，民眾居家時間增長，導致身體與心理狀態下滑，引爆「宅胖」隱憂。美國一項APA調查顯示，新冠疫情延燒一年後，高達42%美國成年人體重增加、且平均增幅達13公斤。

醫師也指出，許多數據統計普遍發現，約有40%民眾在疫情期間因缺乏運動、飲食不正常等導致體重增加，普遍稱為「疫情性增肥」，臨床上也有不少求診案例，呼籲民眾關注疫情間身心健康，切勿輕忽壓力影響。

身心問題 小心雙重引爆

疫情性增肥反映的不只是體態變化，甚至會因此產生許多不良生活習慣，諸如熬夜與飲酒增加等行為。醫師提醒，千萬別忽視疫情下生活習慣變化造成的健康警訊，當心健康問題與心理壓力雙重引爆。

一般民眾通常比較關注疫情帶來的外在影響諸如免疫力、體力下滑等，疫情對心理壓力造成的影響，卻是時常被忽略的重要警訊。研究指出，疫情期間患者憂鬱與躁鬱心理疾病狀況有增長趨勢，並可能延伸成為心理疾病。

台灣全國自殺防治中心成果去年的報告同樣顯示，約三成民眾在過去一個月內曾因疫情感受到工作、經濟或生活的壓力，相比去年呈現成長趨勢，顯示疫情以來民眾因大環境變動影響，壓力長久累積可能導致心理疾病。

美國APA調查顯示，新冠疫情延燒一年後，高達42%美國成年人體重增加。（路透）

適度運動 保持健康體態

台灣台中診所醫師唐子涵表示：「診間近期也經常遇到許多因壓力失眠、睡不好、不明胸痛與心悸前來求診的患者，除了建議患者在情緒上適當調節放鬆、排解憂慮，也會建議民眾從改善不良生活習慣或適度運動開始。」

相關醫學 數據也顯示，運動可以帶來健康效益，如促進正面心理發展和減少飲酒習慣等，建議民眾透過一些簡單的室內伸展、核心運動，或是到戶外散步、快走10分鐘，適度排解壓力，擺脫疫情造成的憂鬱症、躁鬱症危機。

唐子涵建議，疫情間飲食仍以自行烹調為佳，外食族則盡量挑選原型、精緻澱粉較少的食品，注意蔬果攝取量，或增加蛋白質 攝取。蛋白質不僅可以維持健康的身體肌肉量、還能延長飽足感，減少宅家暴飲暴食機率，養成均衡飲食習慣。如有需求，民眾也可透過補充維他命A、C、D、E等營養素幫助維持健康。

除此之外，醫師更分享琅琅上口的「85210」口訣，每日睡足8小時；每日均衡5蔬果；每日觀看3C螢幕時間少於2小時；每日運動1小時；每日0糖飲、喝足水。民眾日常可遵從執行，一同找回健康體態與健康心情。

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