老是腰痠背痛、下肢麻木？ 1動作輕鬆改善

圖片來源 ／健康醫療網

常覺得腰痠背痛及下肢麻木無力嗎？醫師提醒，不良姿勢及欠缺身體肌肉 訓練常是為退化及骨質流失的潛在危險因素，若能夠適當調整生活習慣及鍛鍊核心肌群，必能減少疼痛及就醫的機會，降低感染風險。

棒式運動 鍛鍊核心肌群基礎動作

台北市立聯合醫院和平婦幼院區骨科主治醫師羅逸帆說，棒式運動是藉由前臂和腳尖接觸地面，將身體撐起像一塊平板的基礎訓練動作。在撐起身體的過程中，腹部、臀部和腿部肌肉都必須出力，因此是鍛鍊核心肌群很好的方法；無論是健身 運動或瑜珈，棒式運動都是基礎的入門動作。

減少下背痛、退化 效果不亞於藥物控制

羅逸帆醫師提及，經過棒式運動的訓練，增加背部核心肌群的強度，減少脊椎骨以及中軸股的耗損機會及壓力，減少下背痛以及退化的機會，若能有正確的姿勢及訓練，效果不輸藥物控制長期下背疼痛。

要注意的是，若有急性背部疼痛、外傷或者手肘或肩膀關節 受傷的人，不適合做棒式，以免惡化背部疼痛，以及對關節造成太大負擔；年長者若肌肉力量較弱，可嘗試將背部打直、雙手上舉往後貼近雙耳停留數秒，抑或平躺在床上將臀部抬離床板做提臀的動作，也是效果不錯的方式。

勿輕忽背痛 保持良好生活習慣為不二法門

羅逸帆醫師強調，若對於自己的病情有疑慮應當就醫。一般年輕人的背痛以肌肉筋膜疼痛為主，偶有些椎間盤疾患；而年長者以退化性脊椎關節炎及滑脫為主，潛在一些骨質疏鬆的壓迫性骨折也會發生。

羅逸帆醫師提醒，平時做好自我保養，預防退化及骨質疏鬆，適當運動及均衡飲食及保持良好心情，是減少背部疼痛、進出醫院及長期抗疫最好的良藥。

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資料來源：健康醫療網

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