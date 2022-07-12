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想出國又怕搭機染疫？醫：注意2件事反而更安全

老是腰痠背痛、下肢麻木？ 1動作輕鬆改善

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

常覺得腰痠背痛及下肢麻木無力嗎？醫師提醒，不良姿勢及欠缺身體肌肉訓練常是為退化及骨質流失的潛在危險因素，若能夠適當調整生活習慣及鍛鍊核心肌群，必能減少疼痛及就醫的機會，降低感染風險。

棒式運動 鍛鍊核心肌群基礎動作

台北市立聯合醫院和平婦幼院區骨科主治醫師羅逸帆說，棒式運動是藉由前臂和腳尖接觸地面，將身體撐起像一塊平板的基礎訓練動作。在撐起身體的過程中，腹部、臀部和腿部肌肉都必須出力，因此是鍛鍊核心肌群很好的方法；無論是健身運動或瑜珈，棒式運動都是基礎的入門動作。

減少下背痛、退化 效果不亞於藥物控制

羅逸帆醫師提及，經過棒式運動的訓練，增加背部核心肌群的強度，減少脊椎骨以及中軸股的耗損機會及壓力，減少下背痛以及退化的機會，若能有正確的姿勢及訓練，效果不輸藥物控制長期下背疼痛。

要注意的是，若有急性背部疼痛、外傷或者手肘或肩膀關節受傷的人，不適合做棒式，以免惡化背部疼痛，以及對關節造成太大負擔；年長者若肌肉力量較弱，可嘗試將背部打直、雙手上舉往後貼近雙耳停留數秒，抑或平躺在床上將臀部抬離床板做提臀的動作，也是效果不錯的方式。

勿輕忽背痛 保持良好生活習慣為不二法門

羅逸帆醫師強調，若對於自己的病情有疑慮應當就醫。一般年輕人的背痛以肌肉筋膜疼痛為主，偶有些椎間盤疾患；而年長者以退化性脊椎關節炎及滑脫為主，潛在一些骨質疏鬆的壓迫性骨折也會發生。

羅逸帆醫師提醒，平時做好自我保養，預防退化及骨質疏鬆，適當運動及均衡飲食及保持良好心情，是減少背部疼痛、進出醫院及長期抗疫最好的良藥。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54397

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