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揮別小腹、臀腿肉肉 醫揭3大體重管理秘訣

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

夏季來臨，又到了減肥旺季，不少人都想換上清涼穿搭展現好身材，但惱人的局部贅肉，是難擊退的大魔王，針對控制體態的身材困擾，醫美診所院長翁書賢表示，「有些人聽到侵入式的抽脂療程，還是會有所遲疑，但其實想瘦也不是非抽脂不可，像是聚焦超音波減脂、冷凍減脂，或透過減重藥物原理(類腸泌素針劑)來管理飲食，都是免動刀的身材管理熱門療程。」

翁書賢醫師指出，一般常見的肥胖原因主要有遺傳、飲食失調和缺乏運動習慣…等，如果是久坐辦公室、運動量不大的上班族，更是容易產生局部脂肪堆積問題，尤其像在大腿、臀部和肚子…等部位。

聚焦超音波減脂

透過高頻音波聚焦，將能量經由探頭傳遞、匯聚在欲改善的部位，並藉此以非侵入的方式破壞皮下脂肪，適合想要改善局部線條的愛美人士。

冷凍減脂

採用吸入式冷卻探頭，將脂肪組織吸進探頭後，再針對皮下脂肪進行冷卻治療，讓脂肪數下降、厚度減少，較適合皮膚能捏出2.5公分厚脂肪、BMI指數小於或等於30者。

減重藥物原理(類腸泌素針劑)

除了透過非侵入式的儀器進行減脂治療，近年來也有類似人體腸泌素GLP-1成份的針劑，一般而言，在進食後血糖會開始上升，促使腸道分泌腸泌素，進而刺激胰島素分泌，使葡萄糖能從血液中進入到人體細胞儲存成能量，另外，腸泌素也能使胃排空速度和食欲降低、減少飢餓感，因此，透過類似人體腸泌素的針劑，可增加飽足感和減少食物攝取量，幫助體重減輕。

專業醫師助身材管理 多管齊下瘦提升效果

由於每個人的身體條件和身材狀況都不盡相同，醫美診所主治醫師古恬音也提醒愛美人士們，在進行療程前應選擇專業醫師進行諮詢，依個人狀況安排身材管理療程。此外，除了施作療程外，搭配良好的生活、運動習慣，也能讓減重效果事半功倍。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54280

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