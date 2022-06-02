只要1張椅 在家也能做運動

利用椅子變化動作，延展全身肌肉。（圖：WaCare遠距健康提供）

新冠肺炎疫情 期間，不論是居家上班或隔離，多數人心情不美麗，不自覺焦慮。想要感受快樂的正向情緒，不妨透過運動來改善不安、煩躁，同時增強免疫力。運動管理師表示，運動前後做好暖身、拉筋，可以避免運動傷害發生，讓運動效果事半功倍。

許多人認為，在家運動比到健身 房訓練強度低，其實只要動作對了，注意運動次數（頻率）和時間，都能強健體能。

每周至少規律運動3次

台灣衛福部國健署建議，成年人欲改善心肺耐力，應以使用大肌群、具節律性的有氧運動為主，每周至少規律運動三次、每次至少20分鐘。若要增進肌力與肌耐力，建議從事重量訓練或肌肉 用力性的運動，每周至少二次、每次訓練8至10個身體部位。

運動不但對體能有幫助，因促進多巴胺的分泌，對心理調適也有莫大助益。血清素是釋放壓力、穩定情緒的重要元素，亦稱為「快樂荷爾蒙」，同樣也受運動影響。

台灣WaCare專家、運動管理師許貴婷表示，在家運動只要清出一個足夠的空間，不需要任何設備，準備一張堅固的椅子，就能變換出各種動作姿勢，加強訓練手臂、大腿、臀部等全身肌群。邊運動邊保持呼吸順暢，可放鬆肌肉和神經，減輕身體的緊繃疼痛感。