想要抗憂鬱、減少焦慮？ 開始「規律運動」就對了

(取材自健康醫療網)

多項研究已指出，規律運動可以緩解憂鬱和焦慮症狀。不過，運動的好處不只一項，根據一篇發表於2022年3月《Science Daily》的研究指出，運動能夠促進大腦激素，抵消壓力並降低心血管疾病 風險，與未罹患憂鬱症 和焦慮症者相較，規律運動為憂鬱症和焦慮症患者在心血管健康上所帶來的益處高出一倍，即使是少量的運動也能降低心血管疾病風險。

台北市聯合醫院中興院區精神科主任詹佳真說明，大腦壓力反應中樞HPA軸的異常（由下視丘、腦垂體、腎上腺三者互動構成），是焦慮症和憂鬱症的生物病理學，HPA軸過度活化會讓交感神經系統興奮，影響全身的器官甚至導致功能異常。焦慮症與憂鬱症患者有較高的機會罹患心血管疾病是長期被注意到的現象，而運動是調控HPA軸反應的有效方法，上述研究結果再度證明規律運動可以降低心血管疾病風險。

運動可調控大腦壓力反應 原地踏步也行

同時合併有焦慮症與憂鬱症診斷的受試者，運動之後心血管疾病的風險降低是沒有這兩種診斷者的兩倍，間接證明焦慮症與憂鬱症患者大腦中壓力反應軸的異常活躍，研究也透過大腦影像，證明運動可以調控大腦的壓力反應，增進心血管的健康狀態。詹佳真主任呼籲，因為新冠肺炎疫情嚴峻而被居隔在家、覺得壓力很大的民眾趕快動起來，哪怕只是原地踏步30分鐘，也能增加自己的健康存摺。

減少壓力荷爾蒙 運動調解腦血清

董氏基金會心理衛生中心教育推廣副主任戴怡君表示，前述研究已指出，憂鬱症和心血管疾病有高度關聯，這兩項疾病都對我們的身心健康具有強大威脅，及早發現並予以治療是須具備的認知。

戴怡君提醒，運動時應養成「喚醒」身體的習慣，很多人會忽略暖身的步驟，而造成身體產生不適的感覺就不想動，建議運動前，先用簡單的暖身動作喚醒身體各部位，再動起來就不會覺得運動很難，防疫期間如果不知道可從事什麼運動，不妨參考「一分鐘紓壓操」、「樂動紓壓五招」，只要短短幾分鐘就能喚醒身體動起來，幫助自己維持健康的身心。

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資料來源：健康醫療網

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