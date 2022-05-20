運動新手常犯3大地雷飲食習慣 奧運營養師支招

運動健身新手們，小心踩地雷。圖／業者提供

隨著夏天到來，很多人開始要注重體態，開始運動或上健身 房，但很多運動新手們，可能對於運動後的營養補給不是很熟悉，常常會踩到地雷，服務奧運、世大運國手的運動營養師曾怡鈞就觀察，運動新手們常會踩到3大地雷，幾乎很多人都會犯錯。

地雷一、運動完喝大量純水補充水分？

很多人運動完，就會狂喝大量的純水來補充水分，但其實運動流汗後，除了水分流失，更重要是電解質流失，包括鈉、鉀與鎂跟氯，如果狂喝水反而會抑制口渴，促進利尿，更難以保留水分，建議要改喝擇含電解質、高補水力的飲品。

運動後大量喝水是正確的嗎？圖／業者提供

很多人都有既定印象，運動後要多吃大量蛋白質，認為可以有增肌減脂的效果，但曾怡鈞解釋，除非是從事高強度、高肌肉 訓練的人，不然在一般運動後，補充過量蛋白質，可能會增加肝腎代謝負擔，或骨鈣流失，應該適度攝取蛋白質與糖類，譬如鮮奶來補充即可。

要看運動的強度，來補充蛋白質。圖／業者提供

地雷三、運動前後都不吃東西

對有些人來說，運動是為了減肥，因此運動前後都不吃東西，但其實運動後的進食，能幫助恢復與奠定身體運動基礎的，不是不該吃東西，而是要注意吃什麼。

營養師曾怡鈞提醒，一般運動之後，要重視肝醣儲量，如果可以喝牛奶，建議可以喝鮮奶，因為鮮奶中的醣類「乳糖」則是鮮奶中獨有的糖，提供身體營養，甚至建議鮮奶能作為運動後的飲品，建議一天至少可以喝2瓶240ml的鮮奶。