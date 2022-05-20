我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史指輕觸熊市 道指連跌八周

世說新聞／「奶粉荒」催出新職業 奶媽回來了？

運動新手常犯3大地雷飲食習慣 奧運營養師支招

記者劉小川／台北報導
運動健身新手們，小心踩地雷。圖／業者提供
運動健身新手們，小心踩地雷。圖／業者提供

隨著夏天到來，很多人開始要注重體態，開始運動或上健身房，但很多運動新手們，可能對於運動後的營養補給不是很熟悉，常常會踩到地雷，服務奧運、世大運國手的運動營養師曾怡鈞就觀察，運動新手們常會踩到3大地雷，幾乎很多人都會犯錯。

地雷一、運動完喝大量純水補充水分？

很多人運動完，就會狂喝大量的純水來補充水分，但其實運動流汗後，除了水分流失，更重要是電解質流失，包括鈉、鉀與鎂跟氯，如果狂喝水反而會抑制口渴，促進利尿，更難以保留水分，建議要改喝擇含電解質、高補水力的飲品。

運動後大量喝水是正確的嗎？圖／業者提供
運動後大量喝水是正確的嗎？圖／業者提供

地雷二、運動後多吃蛋白質

很多人都有既定印象，運動後要多吃大量蛋白質，認為可以有增肌減脂的效果，但曾怡鈞解釋，除非是從事高強度、高肌肉訓練的人，不然在一般運動後，補充過量蛋白質，可能會增加肝腎代謝負擔，或骨鈣流失，應該適度攝取蛋白質與糖類，譬如鮮奶來補充即可。

要看運動的強度，來補充蛋白質。圖／業者提供
要看運動的強度，來補充蛋白質。圖／業者提供

地雷三、運動前後都不吃東西

對有些人來說，運動是為了減肥，因此運動前後都不吃東西，但其實運動後的進食，能幫助恢復與奠定身體運動基礎的，不是不該吃東西，而是要注意吃什麼。

營養師曾怡鈞提醒，一般運動之後，要重視肝醣儲量，如果可以喝牛奶，建議可以喝鮮奶，因為鮮奶中的醣類「乳糖」則是鮮奶中獨有的糖，提供身體營養，甚至建議鮮奶能作為運動後的飲品，建議一天至少可以喝2瓶240ml的鮮奶。

鮮奶很適合運動後飲用。圖／業者提供
鮮奶很適合運動後飲用。圖／業者提供

蛋白質 健身 肌肉

上一則

歐美病例頻傳 猴痘是什麼？有多嚴重？問題一次看

延伸閱讀

從水中游回陸地 「飛魚」菲爾普斯退休生活忙什麼

從水中游回陸地 「飛魚」菲爾普斯退休生活忙什麼
蛋白質來源愈多樣 可降低66%高血壓風險

蛋白質來源愈多樣 可降低66%高血壓風險
染疫當心罹肌少症 營養師教你如何存「肌」本

染疫當心罹肌少症 營養師教你如何存「肌」本
喝能量飲補充體力？營養師揭「注意事項」

喝能量飲補充體力？營養師揭「注意事項」

熱門新聞

招名威實測洗手要20秒以上才夠乾淨，帶走病毒。圖／翻攝自招名威臉書

洗手要洗多久才乾淨？ 學者實測結果告訴你

2022-05-17 05:46
近來一項測試在日本暴紅，民眾可花一秒鐘的時間，評估自身身體狀況。示意圖，非新聞當事照。（本報資料照片）

無法在1秒內唸出6個「他」 專家：2年後恐需他人照護

2022-05-18 18:21
圖片來源 ／健康醫療網

醫師推薦吃「這8種營養」 提升免疫力抗疫

2022-05-17 01:30
彰化縣北有台中火力發電廠，境內有兩座小型工業發電廠，南有雲林沿海工業區，彰化天空常有霧霾暗沈。記者簡慧珍／攝影

每天晨跑10公里竟罹癌病逝 醫師：晨跑前要看空氣品質

2022-05-20 05:39
長安醫院腎臟科醫師楊雅斐（右）說，腎臟是沉默的器官，常常受到很嚴重的傷害但症狀都不明顯（圖左非當事人）。圖／長安醫院提供

忽略高血壓 40多歲科技經理腎萎縮須洗腎

2022-05-16 05:48
圖片來源 ／健康醫療網

半路尿急褲底濕？當心4大症狀為「膀胱過動症」

2022-05-14 01:35

超人氣

更多 >
南加台灣人教會兇手室友說他善良慷慨 兩人2月起同住

南加台灣人教會兇手室友說他善良慷慨 兩人2月起同住
紐約36歲華裔女子 法拉盛跳樓身亡

紐約36歲華裔女子 法拉盛跳樓身亡
鑽石吧入室搶案 華裔受害者哽咽：交友不慎引狼入室

鑽石吧入室搶案 華裔受害者哽咽：交友不慎引狼入室
影／寵物鵝遭老鷹突襲命危 辣媽「上空只穿內褲」狂奔出門救了牠

影／寵物鵝遭老鷹突襲命危 辣媽「上空只穿內褲」狂奔出門救了牠
曾接受精神評估 水牛城槍手：僅談15分鐘 美醫療是笑話

曾接受精神評估 水牛城槍手：僅談15分鐘 美醫療是笑話