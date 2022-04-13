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世衛組織運動「3期論」 助你疫後保健

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職能治療師建議，每周可安排2～3天的肌力訓練運動。（Getty Images）
職能治療師建議，每周可安排2～3天的肌力訓練運動。（Getty Images）

針對新冠肺炎後自主復健，世界衛生組織（WHO）建議以體能活動促進身心健康。體能活動對身心健康的益處已獲得充分證實，研究發現低度的全身發炎反應與代謝和認知功能障礙及憂鬱有關，而運動可改善代謝功能並具有抗炎作用，另外在交感神經和下視丘-腦下垂體中發現，定期體能活動可提高身心面對壓力的適應力，也可增加大腦神經的可塑性和神經生長因子進而改善情緒和認知。

運動不足與運動過度對身體都不會有好處，台灣衛生福利部南投醫院職能治療師張瑋珊表示，當運動後若能不間斷說出完整句子且不覺得氣喘，代表可增加運動量；若根本無法說話，或一次只能說一個字且嚴重氣喘，代表運動過量；若能說一個句子，停一兩下喘口氣，且出現中重度的氣喘，代表正確的運動量，為了提高體適能，運動時感到氣喘是正常的。

緩和期的運動可安排持續約5分鐘的放鬆運動，例如緩慢行走。（Getty Image...
緩和期的運動可安排持續約5分鐘的放鬆運動，例如緩慢行走。（Getty Images）

運動應分為暖身期、運動期及緩和期，暖身建議持續5分鐘，結束時感到微喘的狀態；運動期的部分，張瑋珊表示，每周可安排五天，每次20-30分鐘的體適能運動，依體能來漸增運動時間，另可安排每周二至三天的肌力訓練運動，每次訓練間隔至少48小時，或可安排手肘彎舉訓練、推牆起身動作、膝伸直訓練、深蹲、抬腳跟訓練等。

緩和期的部分也建議應安排持續約5分鐘的放鬆運動，例如緩慢行走、原地踏步、重複暖身運動及伸展運動，適當的放鬆運動可防止運動傷害病幫助身體恢復到休息時的狀態。（本文由「健康醫療網」提供http://healthnews.com.tw/

新冠肺炎 福利 WHO

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