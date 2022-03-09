我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#18：否決「基輔戰鬼」美拒波蘭轉交MIG-29戰機

世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

健身重訓高蛋白飲食 小心傷腎

沈能元
健身時為增加肌肉量，採取重量訓練，肌肉經訓練受損後，需攝取高蛋白飲食。（本報資料照片）
健身時為增加肌肉量，採取重量訓練，肌肉經訓練受損後，需攝取高蛋白飲食。（本報資料照片）

健身風潮持續發燒，年輕人瘋健身，為了練出精壯身材；中老年人健身，為了找回流失肌力。健身飲食成了顯學，除雞胸肉等高蛋白食物，為健身打造的高蛋白粉，是健身一族的熱門話題。

但高蛋白飲食能幫你練出肌肉，但也藏著陷阱，近年出現攝取高蛋白粉造成腎臟損傷的患者，肇因對高蛋白飲食一知半解。如何養肌不傷身？正在健身或準備健身的你，不能不知道。

腎功能正常 不會受影響

健身時為增加肌肉量，採取重量訓練，肌肉經訓練受損後，需攝取高蛋白飲食，增加肌肉修復及重建速度，但有些人擔心「高蛋白飲食恐對腎臟造成傷害」。台灣新光醫院腎臟科主任方昱偉說，這觀念並不完全正確，腎功能正常的人，攝取高蛋白飲食或高蛋白粉，不會對腎臟造成影響；但慢性腎臟病患者攝取高蛋白飲食，確實會傷害腎臟，使腎功能更加惡化。

蛋白質須經腎臟代謝，方昱偉說，糖尿病、高血壓、高血脂等三高患者容易患有慢性腎臟病，以糖尿病為例，患者易引發類似腎絲球腎炎的糖尿病腎病變，此時腎臟細胞病變，影響蛋白質代謝及回收，若患者攝取大量蛋白質，因腎臟無法回收再利用，蛋白質也會大量流失，如此一進一出，將導致腎臟纖維化、腎細胞凋亡及慢性退化。

方昱偉門診曾收治一名40多歲女性，上廁所看到小便的泡泡變多，擔心腎臟問題就醫。檢查發現，女子出現蛋白尿，確診為糖尿病腎病變，腎功能嚴重衰退。問診發現，女子體重80公斤，身體質量指數（BMI）33，罹患糖尿病及糖尿病腎病變不自知，她近期正在健身減重，搭配重量訓練，希望增加訓練效果而多攝取高蛋白粉。

女子補充高蛋白粉後，讓腎功能更加惡化，引發腎臟過濾蛋白質速度加快，出現蛋白尿等症狀。所幸，經控制蛋白質攝取，限定每天每公斤僅攝取0.6公克蛋白質（正常人為1公克），合併治療糖尿病，目前腎臟病已獲控制。方昱偉提醒，若未警覺異常，一旦腎功能衰退太過嚴重又延誤就醫，腎功能恐無法恢復。

健身重訓前 先測腎功能

方昱偉建議，正在健身或準備健身的民眾，要補充高蛋白飲食或高蛋白粉時，應事先檢測腎功能是否正常，避免患有慢性腎臟病而不自知，引起腎功能惡化。另外，健身常補充的肌肉酵素肌酐酸，也會引起慢性腎臟病人腎功能惡化，須提高警覺。

健身高蛋白飲食需知
健身高蛋白飲食需知

不過，方昱偉也提醒，慢性腎臟病患常大量流失蛋白質，使體內蛋白質不足，也容易造成腎功能變差或營養不良，因此仍須補充足夠蛋白質，但患者補充蛋白質時，應避免過猶不及，需由專業醫師、營養師進行衛教，詳細計算補充份量，才能維持營養及健康。

蛋白質來源有植物性、動物性等，方昱偉說，對慢性腎臟病人來說，植物性蛋白質對腎臟傷害較小，優於動物性蛋白質。但不論哪一種蛋白質都要總量控管，避免病人攝取及流失過多蛋白質，出現蛋白尿、水腫、蛋白質偏低等情形。提醒三高患者應隨時注意小便有無泡泡，且每三至六個月定期檢查腎功能。

台灣長庚醫院臨床毒物中心主任、腎臟科系教授級主治醫師顏宗海說，統計顯示，糖尿病患者中約有三成患有慢性腎臟病，三高患者於飲食方面應低糖、低油、低鹽、低普林，而慢性腎臟病還需低蛋白質。他提醒，慢性腎臟病人健身時，不要額外補充高蛋白飲食，以防腎功能惡化。同時呼籲健康的人及慢性腎臟病患者攝取蛋白質，應來自於肉類、雞蛋、牛奶等原型食物，並均衡飲食有助健康。

顏宗海說，近年健身風氣持續盛行，補充高蛋白粉可能會傷害腎臟的觀念，深植健身者心中，門診中常有健身的人，在補充三至六個月的高蛋白粉後，擔心腎功能受到影響，而到醫院接受檢查，至今尚未出現健康的人因補充高蛋白粉而出現腎功能衰退情形。

如今血液、尿液檢查都很方便，顏宗海建議正在補充高蛋白粉的健身愛好者，應定期檢查腎功能。

健身 糖尿病 肌肉

上一則

從未染疫者 日後有可能不會感染

下一則

巴戈胰臟癌過世 醫：確診後 半年恐奪命

延伸閱讀

燕麥奶不是奶類 是全穀雜糧類 不能取代牛奶、豆漿

燕麥奶不是奶類 是全穀雜糧類 不能取代牛奶、豆漿
腎臟專科章明發醫生呼籲定期驗尿預防腎臟疫病

腎臟專科章明發醫生呼籲定期驗尿預防腎臟疫病
保健Q&A／「泡芙人」隱形肥胖 小心瘦子也會得糖尿病

保健Q&A／「泡芙人」隱形肥胖 小心瘦子也會得糖尿病
營養非蛋不可？豆、魚、肉可取代

營養非蛋不可？豆、魚、肉可取代

熱門新聞

一名男子打完疫苗後求歡另一半，沒想到過程中出現不適症狀，秒變「林黛玉」。（示意圖／ingimage）

剛打疫苗不信邪 他和女友「激烈運動」秒變林黛玉

2022-03-03 04:55
陳姓病患（左）經向醫師許人文（右）求診，接受量身打造抗癌治療計畫，如今成功扭轉命運。圖／烏日林新醫院提供

喘不停竟是癌王末期 他積極抗癌逆轉人生

2022-03-02 05:38
台灣青光眼關懷協會理事長、三軍總醫院青光眼專科主任呂大文提醒，青光眼初期幾乎無症狀且眼壓正常，等視力變差就醫才發現視神經已萎縮已為時已晚。記者謝承恩／攝影

青光眼惡化近25%雙眼失明 部分藥物恐誘發心臟病喪命

2022-03-03 05:20
近日天氣日夜溫差大，過敏性鼻炎患者人數增加，並常出現鼻子搔癢、流鼻水等症狀。本報資料照片

非常時期2大NG動作恐增染疫風險 過敏患者不可不慎

2022-03-04 05:21
預防代謝症候群方法，包括健康飲食及規律運動、每天量體重及腰圍以及定期健檢監測血壓、血糖、血脂。（本報資料照片）

日常做好3招 杜絕「代謝症候群」找上門

2022-03-02 02:00
巧克力除了能傳達情意，適量食用還有益健康。 （新華社）

黑的、白的、牛奶的…吃對巧克力 健康不掉隊

2022-03-04 02:00

超人氣

更多 >
拜登禁俄油氣進口 坦承美國代價不小

拜登禁俄油氣進口 坦承美國代價不小
開戰Day14／烏克蘭蘇梅人道走廊將持續 5000人分2次疏散

開戰Day14／烏克蘭蘇梅人道走廊將持續 5000人分2次疏散
預知敗亡紀事？俄國國安局密件 預測戰爭結束時間

預知敗亡紀事？俄國國安局密件 預測戰爭結束時間
Omicron變種病毒亞種BA.2 紐約州現蹤

Omicron變種病毒亞種BA.2 紐約州現蹤
「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜

「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜