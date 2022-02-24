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固定運動鍛鍊 研究：男女性能力、滿意度雙贏

健康醫療網／記者楊艾庭外電報導
(取材自健康醫療網)
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「運動可以強健體魄，還可促進健康。」這樣的觀念已是老生常談。但很多人可能還沒意識到，運動和「性」也息息相關。

根據美國國立衛生研究院的數據顯示，43%女性和31%男性有某種形式上的性功能障礙，肥胖和缺乏運動通常是其中一個成因。發表在《性醫學雜誌》上的研究發現，腰圍過粗或BMI升高的男性，出現勃起功能障礙的可能性高出50%，而大約一半的肥胖女性，在性生活、性慾表現方面出現問題。因此，缺乏運動是導致性功能障礙的重要因素之一。

根據2021 年《性醫學雜誌》研究中發現，和平時沒有運動習慣的女性相比，每週運動多達6小時的女性，所表現出的性困擾和抗拒感較低，且更有慾望、濕潤度更佳以及更能達到性高潮。位於洛杉磯Cedars-Sinai醫療中心泌尿科醫生和性健康專家Karyn Eilber博士說，「這是一個醫療問題，性的健康應作為人們整體健康福祉的其中一要項來處理，但現今性方面的話題仍存在恥辱感。」

Karyn Eilber和其他性健康的專家都一致認為，不應該有這樣的觀念。因為「性」是人類的重要組成之一，其意義不僅在於生育，良好、優質的性生活對心理和情緒健康、生活質量和親密關係的強度有重大影響。現今全世界有一系列研究支持這一點，性和深情的愛撫，對於關係中的幸福感至關重要，例如，在性愛中彼此會感覺到被理解、關心和接納。

定期運動 對身心狀況與性方面的影響

一、血液循環更加提升：

有氧運動會增加體內血液循環，有助於確保健康的循環系統。順暢的血流是喚醒性能力的關鍵。對於男性而言，有助於勃起；對女性而言，則是有助於陰道潤滑和陰蒂的敏感度。

二、耐力增加：

耐力對性健康相當重要，且做愛本身就是一種鍛煉。美國梅奧診所將性交比喻成爬兩、三段樓梯。美國國立衛生研究院的一項研究表明，半小時的性活動可以為男性燃燒125的卡路里，為女性燃燒近100卡路里，類似於以每小時3英里（4.8公里）的速度步行。

三、變得更加自信：

Karyn Eilber博士表示，「一旦開始執行例行的運動鍛鍊方案，就會感覺更健康、更苗條，反而又提高了自尊。『沒有什麼比自信更性感了。』」2019年發表在《人格雜誌》上的研究發現，無論這種自信是天生的，還是受過訓練的，女性對「社交自信較高的男性」會提起更多的興趣。

四、壓力降低：

壓力、焦慮或憂鬱會抑制性慾。根據2018 年發表在《印度精神病學雜誌》的研究，憂鬱症與性功能問題有關，憂鬱症越嚴重，性功能問題就越嚴重，尤其在性慾和滿足感等方面更鉅。Karyn Eilber表示，但幸運的是，運動可以讓人好好地對抗壓力、焦慮和憂鬱，還可以轉化為「恢復性慾」。而抗憂鬱的藥物，也會對性慾產生負面的影響，因此鼓勵患者透過鍛煉，或許可幫助降低抗憂鬱藥物劑量甚至達到停藥的目標。

五、改善整體健康狀況：

採取定期鍛煉計劃，對整體健康狀況也會有所改善。運動還可避免高血壓和糖尿病等慢性疾病，而這兩種疾病其實會造成陰莖血管病變，產生勃起功能障礙。而勃起功能障礙，通常是高血壓和糖尿病最明顯的症狀之一。

需要多少運動才能改善性健康？這一切都取決於個人，建議民眾可先諮詢醫生。專家認為，即便是短時間的運動，比如經常快走，也可以改善你的性健康。Karyn Eilber博士表示，生物觀點中有一理論是「用進廢退」（Use it ,or lose it）指的就是，若器官經常使用就會變得發達，而不常使用就會逐漸失去功能，因此好好固定鍛鍊是提升身體、性能力的關鍵之一。

文章來源：Why exercise is also good for your sexual health

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52873

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